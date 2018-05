VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e anticipazioni: Pippo Baudo, Stefania Sandrelli ed Emma Marrone tra gli ospiti

Vuoi scommettere?, diretta e anticipazioni 31 maggio: Pippo Baudo, Emma Marrone, Stefania Sandrelli, Alessia Marcuzzi, Daniele Liotti, Andrea Pucci e Martin Castrogiovanni ospiti.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Vuoi scommettere?, il nuovo show di canale 5 che ha riportato in tv il format della storica trasmissione Rai “Scommettiamo che?” condotta all’epoca da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, torna in onda oggi, giovedì 31 maggio, in prima serata. Al timone della trasmissione ci sarà come sempre la grintosa Michelle Hunziker pronta a raccontare le imprese dei concorrenti e a raccogliere anche le sfide degli ospiti. Come ogni settimana, sette personaggi famosi si accomodano sul divano scommettendo sulle imprese dei concorrenti. Questa sera, in studio, ci saranno Pippo Baudo, Martin Castrogiovanni, Daniele Liotti, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Andrea Pucci, Stefania Sandrelli. Tutti i vip dovranno scommettere se il concorrente riuscirà o meno a superare la sfida. In caso di scommessa persa, il vip dovrà sottoporsi ad una penitenza. Ad affiancare Michelle Hunziker ci sarà la figlia Arurora Ramazzotti nei panni di inviata per le prove in esterna.

VUOI SCOMMETTERE?: LE SFIDE DELLA SERATA

Quali sfide animeranno il nuovo appuntamento di Vuoi scommettere? Come sempre, non mancheranno le emozioni. Ci sarà, infatti, chi scommetterà di camminare per 15 metri su due file parallele di tubetti di burrocacao o chi cercherà di centrare con una freccia 3 delle 10 fette di pancarrè lanciate in aria da altrettanti tostapane. L’impresa in esterna, invece, vedrà un concorrente alla guida di un trattore con cui cercherà di far scoppiare 45 dei 50 palloncini posizionati sul suo percorso. Le sfide saranno sottoposte al giudizio del pubblico del Teatro 5 di Cinecittà. Al termine della serata, la miglior scommessa porterà a casa 10.000 euro in gettoni d'oro. Michelle Hunziker, inoltre, incontrerà Maurizio Martina a cui chiederà di sottoscrivere la proposta di legge “Codice Rosso” per dare priorità alle denunce di violenza sulle donne.

