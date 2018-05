Veronica Satti e Lucia Orlando/ Video, baci e abbracci tra amiche: "Sei casa per me" (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti e Lucia Orlando sempre più amiche: il giorno dopo la diretta, le due ragazze si abbracciano e si baciano lasciandosi andare a dolci confessioni. Ecco il video.

Veronica Satti e Lucia Orlando

Il primo giorno nella casa del Grande Fratello 2018 senza il suo Filippo Contri è stato particolarmente difficile per Lucia Orlando che ha trascorso la maggior parte del tempo a letto, alle prese con un virus intestinale e con i pensieri rivolti al fidanzato già a casa. Al suo fianco c’è sempre Veronica Satti che ha cercato di farla sfogare tirandole fuori i sentimenti che prova per Filippo e che, in queste ore, stanno diventando sempre più forti. Dopo aver confessato a Veronica quanto le manchi Filippo, Lucia si è concessa una cena intima con la sua amica a base di riso in bianco per risolvere i problemi di stomaco. In cucina, senza la presenza dei compagni d’avventura, Lucia e Veronica hanno parlato del loro legame che, nato poche ore dopo l’ingresso nella casa più famosa d’Italia, è diventato sempre più profondo al punto che entrambe sono sicure che continuerà nella vita di tutti i giorni.

VERONICA SATTI E LUCIA ORLANDO: BACI E ABBRACCI TRA AMICHE

Mentre preparano la cena come se stessero passando una normale serata tra amiche, Veronica Satti e Lucia Orlando riflettono sulla situazione rendendosi conto di come non serva uscire a cena per stare bene con una persona. “Non serve sempre vestirsi, uscire, andare a cena per stare con la persona che vuoi” – riflette Lucia – “ma io sono la prima che pensa che uscire ti dà quel brio in più e invece no”. Perfettamente d’accordo anche Veronica che, pensando alla fidanzata Valentina, dice: “quando eravamo in crisi io dicevo sempre che il momento più bello che immaginavo con lei era a casa, sul divano a bere un bicchiere di vino”. Dopo aver trascorso più di quaranta giorni nella casa del Grande Fratello 2018, Veronica sa che la preparazione della cena e trascorrere momenti belli con gli altri, saranno i ricordi più belli. Anche Lucia è d’accordo con l’amica: "Anche se non sei a casa, come qui e sei perennemente su un set, se riesci ad uscire dal set, ci sono persone che ti fanno sentire bene, come a casa". Veronica si commuove e aggiunge: “Tu sei casa”. Le due amiche, poi, si lasciando andare ad un lungo abbraccio scambiandosi anche un dolce bacio a stampo. Cliccate qui per vedere il video.

