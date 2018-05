WALKER TEXAS RANGERS: RIUNIONE MORTALE/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi, 31 maggio 2018)

Walker Texas Ranger - Riunione mortale, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris, Sheree J. Wilson, alla regia Michael Preece. Il dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHUCK NORRIS

Nel pomeriggio di questo giovedì 31 maggio viene mandato in onda sulle frequenze televisive di Rete 4 viene trasmesso il film di genere azione e poliziesco Walker Texas Ranger – Riunione mortale (titolo originale Walker Texas Ranger 3 – Deadly Reunion). Si tratta di un film televisivo uscito negli Stati Uniti nel 1994, prodotto dalla Top Kick Production in collaborazione con la Columbia Pictures Television, diretto dal regista Michael Preece con sceneggiatura di Galen Thompson mentre nel cast figurano Chuck Norris, Sheree J. Wilson, Stuart Witham, William Prince e Ben Masters. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WALKER TEXAS RANGERS - RIUNIONE MORTALE, LA TRAMA DEL FILM

In un aeroporto un uomo dal volto nascosto si avvicina ad un poliziotto con la scusa di chiedere un’informazione ma lo uccide con un colpo di pistola con tanto di silenziatore. L’assassino prende ed indossa i suoi vestiti, prende la sua pistola ed ovviamente il distintivo il che gli permette di superare senza problemi i sistemi di controllo e quindi di imbarcarsi alla volta di Dallas. Intanto in questa città, Walker assieme a Trivette si sta esercitando nel tiro a segno con pistola per una importante gara che si terrà all’indomani ed alla quale presenziare un senatore degli Stati Uniti che dovrà scortare per tutta la durata della manifestazione. Anche lo stesso assassinio sembra intenzionato a prendere parte alla medesima gara probabilmente per portare un attacco proprio al senatore. La sera Walker ed i propri amici si concedono qualche ora di divertimento nel locale di C.D. dove tra una birra e l’altra si ricordano i vecchi tempi ed in particolare di un abile ranger di nome Jack di cui si sono perse le tracce e che nel corso della propria carriera si è fatto molto apprezzare per le proprie qualità. L’indomani mentre si sta recando al gate dell’aeroporto di Dallas per prendere in consegna il senatore, Walker si imbatte proprio in Jack il quale gli fa presente di essere sulle tracce di un criminale di nome Mitchellc che a quanto pare fa parte della banda capeggiata dal pericoloso assassino che a sua volta si presenta a Walker sotto mentite spoglie raccontando della sua passione per il tiro a segno. Da questo momento in poi sta per scattare una eroica missione che vedrà come protagonista proprio Walker con lo stesso Jack nel tentativo di metter al riparo il senatore dal tentativo di assassinio messo in atto da un gruppo di uomini armati fino ai denti. Walker scoprirà anche che il proprio amico Jack è affetto da una grave malattia che gli ha accorciato notevolmente la vita e che quindi questa sarà la loro ultima missione insieme.

© Riproduzione Riservata.