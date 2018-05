WHITE HOUSE DOWN - SOTTO ASSEDIO/ Su Rai 4 il film con Channing Tatum (oggi, 31 maggio 2018)

White House Down - Sotto assedio, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Channing Tatum e Jamie Foxx, alla regia Rolando Emmerich. Il dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST CHANNING TATUM

Il film White House Down - Sotto assedio va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 31 maggio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola che è stata girata nell’anno 2013 negli Stati Uniti sotto la regia di Rolando Emmerich con soggetto e sceneggiatura firmati da James Vanderbilt. Una produzione targata Columbia Pictures in collaborazione con la Sony Pictures, le musiche della colonna sonora sono state composte da Harald Kloser, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Lisy Christi ed il montaggio è stato eseguito da Adam Wolfe. Nel cast sono presenti tra gli altri Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, James Woods. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WHITE HOUSE DOWN – SOTTO ASSEDIO, LA TRAMA DEL FILM

Un agente di polizia della città di Washington di nome John Cale è quanto mai deciso a fare sempre bella figura con la propria adorata figlia Emily per cui le parla di un interessante progetto che potrebbe vederlo come protagonista. In particolare si tratta del servizio di sicurezza all’interno della Casa Bianca che gli permetterebbe di collaborare a stretto contatto con il Presidente degli Stati Uniti. Un compito di grande prestigio che lui vorrebbe a tutti i costi ottenere per cui si propone per tale ruolo. Il giorno deciso per effettuare il colloquio, Cale convinto che le cose possa andare nel migliore dei modi va venire anche la figlia facendola entrare nella struttura come visitatrice. Tuttavia il colloquio non va nel migliore dei modi possibili per cui Cale abbastanza affranto e sconsolato si unisce alla figlia per completare il tour di visita all’interno della struttura presidenziale. Mentre stanno amabilmente scherzando e chiacchierando si rendono conto dell’irruzione da parte di un gruppo di mercenarie sotto il comando di Martin Walker, il capo dei servizi segreti. Walker ha tutte le intenzioni di prendere il controllo della Casa Bianca ed in particolare di tenere come ostaggio il presidente allo scopo di obbligare il Governo Americano nell’effettuare un attacco nell’Iraq per punire quel popolo ai suoi occhi colpevole perché il figlio vi ha perso la vita durante delle operazioni militari. Cale per riuscire a sfuggire ai mercenari si nasconde nei cunicolo dell’impianto di areazione assieme alla figlia che con il suo smartphone ha effettuato un video caricato su youtube che permetterà di identificare i terroristi presenti. Tuttavia sarà proprio Cale dall’interno della Casa Bianca ad essere protagonista di una incredibile azione di salvataggio mettendo in sicurezza la vita del Presidente e bloccando sul nascere l’attacco in Iraq.

