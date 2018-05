AMERICAN HUSTLE - L'APPARENZA INGANNA/ Su Rai Movie il film con Christian Bale (oggi, 4 maggio 2018)

American Hustle - L'apparenza inganna, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence e Amy Adams, alla regia David O. Russell. Il dettaglio.

04 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Il film American Hustle - L'apparenza inganna va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 4 maggio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola di genere gialla del 2013 che è stata diretta da David O. Russell (Il lato positivo - Silver linings playbook, The fighter, Three kings) e interpretata da Jennifer Lawrence (Red Sparrow, Passengers, la saga di Hunger Games), Amy Adams (Arrival, Come d'incanto, L'uomo d'acciaio), Christian Bale (L'uomo senza sonno, la trilogia de Il cavaliere oscuro, American psycho) e Bradley Cooper (Guardiani della Galassia, American sniper, Il sapore del successo). Il regista torna a lavorare con la Lawrence e Cooper dopo solo un anno dal grande successo di Il lato positivo - Silver linings playbook, che era stato premiato con un Oscar, un Golden Globe, un Premio BAFTA e moltissimi altri riconoscimenti minori. La trama del film è basata su una storia vera, l'operazione Abscam, messa in piedi dall'FBI per indagare sulla corruzione nel Senato degli Stati Uniti a fine anni '70. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN HUSTLE - L'APPARENZA INGANNA, LA TRAMA DEL FILM

Irving Rosenfeld (Christian Bale) e Sydney Prosser (Amy dams) sono una coppia di truffatori. Per anni sono riusciti a farsi consegnare da ignari cittadini delle piccole somme di denaro, con la promessa di futuri ingenti guadagni. Quando i due vengono finalmente catturati dall'FBI viene loro offerta la possibilità di riscattarsi ed evitare il carcere, collaborando con un'operazione dell'agenzia. Si tratta dell'operazione Abscam, messa in atto dall'FBI per smascherare la corruzione dilagante nel Congresso degli Stati Uniti d'America. I due truffatori redenti si trovano quindi a dover lavorare sotto la coordinazione dell'agente speciale Richie DiMaso (Bradley Cooper). Il loro compito sarà raggirare, ovviamente a fin di bene, senatori e deputati. Il piano sembra a prova di bomba, ma Richie non ha tenuto conto di un'importante incognita, Rosalyn (Jennifer Lawrence), la moglie di Irving, che si rivelerà un'ingestibile ed interminabile fonte di problemi.

