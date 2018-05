Amici 17, proposte discografiche ai cantanti/ Tre per Biondo, zero per Matteo: è bufera sul web!

Amici 17, arrivano le proposte discografiche ai cantanti delle squadre Blu e Bianca. Tre per Biondo, nessuna per Matteo: web furioso. scoppia la polemica!

04 maggio 2018 Anna Montesano

Biondo rapper di Amici 17

Scoppia la polemica dopo quanto visto nel daytime su Canale 5 di Amici 17. Dopo lunga attesa, anche quest'anno sono arrivate per i cantanti delle due squadre, la Blu e la Bianca, le proposte da parte delle case discografiche. Sony, Warner e Universal hanno fatto le proprie considerazioni, alla fine delle quali queste sono le proposte arrivate per i ragazzi. Si parte con Biondo che è l'unico a ricevere la proposta da tutte e tre le case discografiche. Due invece per Irama (tra le quali anche la sua ex casa discografica, con la quale aveva precedentemente rotto i rapporti); una per Emma e una per Zic. Per la squadra dei Blu invece sono arrivate: due proposte per Einar, due per Carmen e zero per Matteo. Una notizia che ha deluso fortemente il ragazzo, che si è lasciato andare allo sconforto.

LA FURIA DEL WEB DOPO LE PROPOSTE DISCOGRAFICHE

Chi però è ancora più deluso è il pubblico di Amici. Per molti, scoprire che Biondo ha avuto ben tre proposte e addirittura nessuna per Matteo, è stato spiazzante. È infatti scoppiata una vera e propria bufera sul web. Tantissimi i commenti, come: "Ben TRE case discografiche per quella nullità senza alcun talento di Biondo e NESSUNA per Matteo...questo la dice lunga sul livello di raccomandazione in Italia, purtroppo!!! Una vergogna oltre ogni limite" e ancora "La musica italiana sta morendo...3 case discografiche per uno che non è un cantante...purtroppo il business è più importante dell'arte... che pena...."; e infine c'è chi nota "È davvero sconvolgente scoprire che la voce più bella di Amici ha avuto zero proposte e tre invece per uno che se non usa l'autotune è anche stonato".

