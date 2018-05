Amici 2018/ La replica di Alessandra Celentano e la prova proibitiva

Amici 2018, ed. 17: dopo le dure parole di Valentina, Luca e Zic della squadra bianca, arriva la replica di Alessandra Celentano. La prova proibitiva per il nuovo serale.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Alessandra Celentano non ci sta e replica immediatamente alle offese di Valentina e Luca, i ballerini della squadra bianca del serale di Amici 2018. I due ballerini hanno offeso l’insegnante non accettando i suoi giudizi. “Le vere difficoltà che abbiamo subito io e Luca contro lei? Perché noi non siamo andati a piangere quando lei ci ha trattati in maniera poco consona? Perché io non ce l’ho la sensibilità che ho lasciato mio figlio e sto qui da sette mesi? Scusa ma di che parliamo? Questo non mi piace di lei, ma poverino di che? Anche io sto sola. Non ho nessuno c’ho solo mio figlio, e allora? Ma statte zitta proprio va”, sono state le parole pronunciate dalla Verdecchi che hanno fatto infuriare l’insegnante di danza classica. La Celentano, infatti, ha chiesto un confronto immediato con i due ballerini della squadra bianca. “La cosa che voi avete frainteso sempre è che io non parlo mai di voi come persone. Mentre voi parlate di me come persona. Io parlo di voi come ballerini. Valentina, tu sei sola e ti manca tuo figlio, ma è stata una tua scelta quella di venire qui puoi decidere di andar via quando vuoi. Le offese che avete fatto e detto sono assolutamente sul personale”, ha spiegato l’insegnante che, sin dal primo giorno di scuola, non ha mai cambiato la sua idea sui due ballerini.

AMICI 2018, LA PROVA PROIBITIVA

Non solo polemiche per gli allievi del serale di Amici 2018. In vista della prossima puntata, sono arrivate le assegnazioni. Come ogni settimana, i ballerini dovranno misurarsi anche con una prova proibitiva. Questa settimana, i ballerini della squadra bianca e della squadra blu dovranno misurarsi con la pole dance. Dopo aver assistito alle prove dei professionisti, Bryan, continuamente criticato dagli altri ballerini, esprime le proprie perplessità. Il pupillo della Celentano, infatti, non è sicuro di riuscire a superare la prova. Lauren, invece, è molto più entusiasta e si dice certa che riuscirà a superare l’ennesima prova. Inoltre, le due squadre hanno scoperto gli ospiti della prossima puntata. Nel corso della Prima Fase sabato i Blu si esibiranno in una corale di canto e ballo con Gino Paoli, mentre i Bianchi lo faranno con Elisa.

© Riproduzione Riservata.