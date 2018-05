BARBARA D'URSO ATTACCATA DA STRISCIA LA NOTIZIA / Insulta una ragazza a Scherzi a parte: è di cattivo esempio?

Barbara d'Urso nei guai a causa di un video di Striscia la notizia: la conduttrice del Grande Fratello inveisce contro la presunta amante del marito a Scherzi a parte.

04 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso

Striscia la notizia è sempre molto attenta quando si parla di reality show, eppure l'ultima edizione del Grande Fratello non sembra dargli gli stessi spunti di discussione de L'Isola dei famosi. Barbara d'Urso è molto attenta a portare alla ribalta scivoloni dei suoi concorrenti, a differenza di quanto accaduto per Alessia Marcuzzi e l'ormai famoso canna-gate. Durante la scorsa diretta la Carmelita nazionale ha portato alla ribalta gli atti di bullismo contro Aida Nizar e le forti dichiarazioni di Baye Dame, espulso proprio per avere perso il controllo davanti alle telecamere. Ecco perché, forse per la totale assenza di spunti, il tg satirico di Canale 5 ha dovuto andare indietro di ben 20 anni per trovare un video che possa in qualche modo mettere in cattiva luce la conduttrice del Grande Fratello. Il filmato in questione riguarda una disavventura a Scherzi a parte nella quale la d'Urso si è trovata davantia alla presunta amante del marito e la sua reazioen non si è fatta attendere...

BARBARA D'URSO È DI CATTIVO ESEMPIO?

Barbara d'Urso è una conduttrice severa e puntigliosa, come da lei dimostrato nella diretta del Grande Fratello dello scorso lunedì. In essa ha punito il concorrente Baye Dame per il suo comportamento tenuto con Aida Nizar, considerato di cattivo esempio in televisione. Ma ha voluto mettere le cose in chiaro anche con gli altri gieffini, specificando che il clima di ostilità e rancore dovrà subito venire meno. Parole che non sono passate inosservate a Striscia la notizia, che ha richiamato alla memoria la partecipazione della conduttrice a Scherzi a parte. In essa, credendo di trovarsi davante all'amante del marito, Barbara d'Urso ha inveito contro una donna, lanciandole pesanti accuse e parole inascoltabili. Ma davvero le due situazioni possono essere paragonate? La rabbia davanti ad un possibile tradimento ha lo stesso peso di una semplice discussione tra due inquilini davanti alle telecamere di una televisione nazionale?

© Riproduzione Riservata.