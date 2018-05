Ballando con le stelle 2018/ Ryan Reynolds e Josh Brolin ospiti della semifinale

Ballando con le stelle 2018: per la semifinale, Milly Carlucci sfodera quattro grandi nomi. Ryan Reynolds e Josh Brolin ospiti, Rossano Rubicondi e Ivana Trump ballerini per una notte.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci

Per la semifinale di Ballando con le stelle 2018, in programma per sabato 5 maggio, Milly Carlucci sfodera un poker d’assi per continuare a vincere la gara degli ascolti. Se i ballerini per una notte saranno Ivana Trump e Rossano Rubicondi, nella semifinale di Ballando ci saranno anche due super ospiti. Ryan Reynolds e Josh Brolin saranno ospiti di Milly Carlucci per presentare il film Deadpool 2, nelle sale italiane dal 15 maggio; i due attori sono in Italia per partecipare a un Meet & Greet organizzato da Marvel. La conduttrice di Ballando con le stelle 2018 ha colto al volo l’occasione per portare all’Auditorium del Foro Italico i due divi di Hollywood. Quattro grandi super ospiti per il penultimo appuntamento con Ballando con le stelle 2018 che continua ad essere molto amato dal pubblico italiano.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: CHI SARA’ IL VINCITORE?

Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2018? Al momento, sono ancora in gara, Akash Kumar - Veera Kinnunen; Nathalie Guetta - Simone Di Pasquale; Cesare Bocci - Alessandra Tripoli; Francisco Porcella - Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro - Stefano Oradei; Giovanni Ciacci - Raimondo Todaro; Massimiliano Morra - Sara Di Vaira; Giaro Giarratana - Lucrezia Lando. I super favoriti per arrivare in finale sono sicuramente Cesare Bocci - Alessandra Tripoli; Francisco Porcella - Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro - Stefano Oradei; Giovanni Ciacci - Raimondo Todaro. Il vincitore sarà solo uno. In base alle quote dei bookmakers, la grande favorita resta Gessica Notaro, ma non è da escludere una vittoria a sorpresa da parte di Francisco Porcella o Cesare Bocci. Il pubblico, tuttavia, ha apprezzato sin dalla prima puntata il talento di Gessica Notaro che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà a casa la vittoria.

