Caso Weinstein, molestie a Hollywood/ L'Academy espelle Bill Cosby e Roman Polanski

Molestie Hollyood: l'Academy espelle Cosby e Polanski. Le denunce e le condanne per molestie sessuali fatali per due icone del piccolo e grande schermo americano

04 maggio 2018 Fabio Belli

Bill Cosby

L'onda lunga del caso Weinstein continua a scuotere Hollywood. Due icone della tv e della cinematografia non solo americana ma mondiale, ovvero Bill Cosby e Roman Polanski, sono stati espulsi dalla Film Academy (spesso e volentieri citata semplicemente come "Academy") l'organizzazione che si occupa della cerimonia di assegnazione degli Oscar. Laconico il comunicato con il quale è stata motivata la decisone: "Il board continua ad incoraggiare standard etici che sostengono i valori dell'Academy che sono di rispetto della dignità umana". In parole povere: le accuse e le condanne per molestie ricevute (va specificato, per vicende del tutto non collegate) da Cosby e Polanski non sono compatibili con la loro permanenza nell'Academy.

LA RABBIA DEL REGISTA

Una decisione, questa, arrivata subito dopo la pesante condanna subita da Bill Cosby per le denunce ricevute per stupro da parte di moltissime donne. Un caso che ha scosso l'america vista l'immagine familiare che Cosby ha sempre avuto, demolita da quando lo scandalo delle molestie sessuali lo ha travolto. Polanski per anni non ha potuto viaggiare in America per essere stato accusato di aver molestato una ragazza minorenne, sempre molti decenni fa. Per il regista di origine polacca sono però tre le denunce per molestie che pesano, oltre che sulla fedina penale, anche sul curriculum professionale. Macchie ritenute intollerabili dall'Academy, anche se Polanski si è sempre ribellato con forza alle accuse, proclamandosi innocente.

© Riproduzione Riservata.