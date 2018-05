DURO DA UCCIDERE/ Su Iris il film con Steven Seagal (oggi, 4 maggio 2018)

Duro da uccidere, il film in onda su Iris oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Kelly LeBrock e William Sadler, alla regia Bruce Malmuth. Il dettaglio della trama.

04 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST STEVE SEAGAL

Il film Duro da uccidere va in onda su Iris oggi, venerdì 4 maggio 2018, alle ore 22.55. Una pellicola d'azione del 1990 che è stata diretta da Bruce Malmuth (I falchi della notte, Katare Kid II - La storia continua, Giochi pericolosi) e interpretata da Steven Seagal (Nico, Trappola in alto mare, Giustizia a tutti i costi), Kelly LeBrock (La donna esplosiva, La signora in rosso, Il fuggitivo della missione impossibile), all'epoca moglie di Seagal, e William Sadler (Le ali della libertà, Un mitico viaggio, Iron Man 3). Si tratta del secondo film interpretato da Steven Seagal, uscito ad un solo anno di distanza da Nico. Le riprese delle due pellicole sono state effettuate in contemporanea. Il film Duro da uccidere è già stato programmato diverse volte sui palinsesti televisivi italiani e andrà nuovamente in onda su Iris nella seconda serata di oggi, venerdì 4 maggio, alle ore 22.55. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DURO DA UCCIDERE, LA TRAMA DEL FILM

Mason Storm (Steven Seagal) è un agente della omicidi di Los Angeles. Pedinando un boss della malavita locale, lo scorge mentre si incontra con un politico molto in vista. Il senatore intende far uccidere l'attuale Governatore della California per poterne prendere il posto. Mason riesce a realizzare sia un filmato che una registrazione audio dell'incontro e ha così le prove che il politico ha commissionato l'omicidio del suo rivale. All'incontro era presente anche un altro uomo, che Mason non ha potuto riconoscere. Finito l'appostamento il detective contatta un suo collega nella polizia per ragguagliarlo su quanto scoperto, ma la chiamata viene intercettata. Mason torna quindi a casa e, soddisfatto per l'esito della serata, si concede un attimo di relax con la moglie Felicia (Bonnie Burroughs) e abbassa la guardia. Proprio in quel momento però, fanno irruzione nel suo appartamento tre uomini armati e a volto coperto. Gli uomini uccidono Felicia e feriscono gravemente Mason, dopo di che requisiscono tutti i nastri presenti nella casa e nascondono cocaina un po' dovunque per compromettere il poliziotto e renderlo un testimone poco attendibile. Mason viene portato in ospedale, ma le sue condizioni sono gravissime. Al suo capezzale si alternano politici e personalità cittadine, a dimostrazione della grande stima di cui gode il poliziotto in tutta la comunità. Poco dopo però, la situazione di Mason sembra aggravarsi ulteriormente e tutti i visitatori vengono allontanati.

© Riproduzione Riservata.