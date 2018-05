Gerardina d'Amato a La Corrida/ Video, la concorrente conquista tutti con la sua risata: "È la nuova Olimpia"

04 maggio 2018 Anna Montesano

Gerardina d'Amato a La Corrida

Durante la puntata de La Corrida di questa sera, 4 maggio, è salita sul palco la signora Gerardina d'Amato, che si presenta dichiarando di essere una veterana di serate in discoteca. La particolarità della simpaticissima signora non sta però nell'amore per la disco, quanto nella risata molto acuta e particolare. Dopo un saluto a suo marito Gianluca, con il quale è sposata da 26 anni, ha dichiarato che sul posto di lavoro sono disperati per la sua risata e chiudono tutte le porte e le finestre per non sentirla. A fine esibizione il pubblico non ha premiato la performance di Gerardina che tiene sempre la giacca sulla spalla per paura di perderla. Carlo Conti le fa i complimenti per la risata contagiosa e per la simpatia della signora. Grandi risate quindi in studio per la signora Gerardina che ha trascinato il pubblico grazie al suo modo di ridere davvero particolare e non per l'esibizione.

I COMMENTI DEL WEB

Arrivano intanto puntuali i commenti del popolo del web intrisi di ironia: "Gerardina l'esibizione è stata molto più bella quando hai riso...". "Spiegatemi una del genere dove dovrebbe far ridere. No perché io penso solo che è un dipendente comunale e che a me invece non mi vogliono neanche gratis...". "Gerardina chiude le finestre per non far sentire le sue risate ai vicini ma balla come un'ebete in televisione davanti a mezza Italia. Coerente". Molti utenti stanno paragonando Gerardina alla concorrente di Avanti Un Altro nota per la sua prticolarissima risata, la signora Olimpia, notando una grande somiglianza.

