Grande Fratello 2018/ Mariana tra Alberto e Luigi: Lucia Bramieri sbotta e mette in guardia Favoloso

Grande Fratello 2018, Mariana Falace tra Alberto e Luigi Favoloso. La ragazza sempre pi vicina all'ex di Nina Moric ma Lucia Bramieri lo mette in guardia

04 maggio 2018 Anna Montesano

Dopo un inizio un po' in sordina, il percorso di Mariana Falace nella Casa del Grande Fratello 15 si fa sempre più interessante. La bella campana, finora additata da molti come "moscia", continua a non convincere del tutto i telespettatori, anche se nella Casa attira le attenzioni di molti. Uno in primis è Alberto, detto Tarzan, ormai molto affascinato da Mariana. Quest'ultima però ha ammesso che, a differenza dei primi tempi, ha scoperto in lui una persona molto interessante e bella. Tanto che, stuzzicata da Simone Coccia, ha voluto anche difenderlo: "È che lui è troppo, è troppo esuberante, è troppo in tutto, dovrebbe stare più calmo. Non è come appare. - ha dichiarato Mariana - Ecco, tipo l'hanno fatto apparire mentre leggeva la carta igienica come uno stupido, ma in realtà è una persona molto acculturata ed è estremamente intelligente".

Grande Fratello 2018: Lucia Bramieri allerta Luigi Favoloso

Alberto si è sentito lusingato dalle sue attenzioni, ma potrebbe avere presto un rivale: Luigi Favoloso. Sembra infatti che la bella bionda abbia un debole per Luigi e possa tentare di conquistarlo. Cosa che peggiorerebbe la sua situazione agli occhi di Patrizia Bonetti, che ha annunciato di essere pronta ad un confronto con l'ex amica (dopo aver scoperto che è stata lei a nominarla). Chi è sbottata però contro Mariana è anche Lucia Bramieri. “Mariana che gira così, in accappatoio, in costume dalla mattina alla sera. - ha detto, furiosa, la Bramieri - Mangia, va di là, ma dove siamo? Ma oh! ‘Ho mal di pancia’ e gira nuda. Ma copriti! Ma ce l’ha una maglietta? C’è gente che non ho visto spostare un piatto una volta”. E pare che proprio Lucia abbia messo in guardia Favoloso dalle mire di Mariana. E ora, cosa accadrà?

