Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale: Beatriz sedotta da Aquilino non dimentica Matias (4 maggio)

Il Segreto, anticipazioni e trama della puntata serata in onda oggi, venerdì 4 maggio 2018 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: Beatriz tra le braccia di Aquilino pensa solo a Matias.

04 maggio 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni puntata serale

Anche questa sera, in onda su Canale 5 il tanto atteso appuntamento serale con le dinamiche degli amici de Il Segreto. Su Canale 5, gli abitanti di Puente Viejo sono pronti come non mai per allietare il pubblico con le loro travagliate avventure, tra sofferenza, grandi amori e vendette. Prima di scoprire cosa vedremo nella prima serata, indaghiamo su ciò che accadrà nel pomeriggio. Donna Francisca affronta bruscamente Carmelo con l'accusa di aver aizzato Julieta e poi gli dichiara ufficialmente guerra. Nel frattempo, Julieta è convinta che sia stato Saul ad uccidere sua figlia Ana. Nicolas dice una bugia a Camila ed Hernando sul motivo che l'avrebbe spinto ad allontanarsi. Aquilino riesce nell'intento di sedurre Beatriz che, soprattutto per dimenticare Matias, si abbandona alla passione insieme a lui. Come procederanno le emozionanti avventure della soap opera più amata dal pubblico italiano? Proseguite la lettura per scoprire le anticipazioni sulla trama di questa sera, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

Il Segreto, sarà tempo di confessioni

Camila per esempio, dirà ad Alfonso ed Emilia di essere in dolce attesa. A Los Manantiales l'evidente clima di festa spingerà Beatriz a chiedere scusa a Camila per il suo comportamento irrequieto degli ultimi tempi. Nonostante l'apparente ritrovata serenità, la giovane non riesce a darsi pace per la relazione d'amore tra Marcela e Matias. Aquilino prova ancora una volta a consolarla e i due vengono avvistati in teneri atteggiamenti da Adela. La donna confidandosi con Gracia, le dice che insieme non le piacciono e che non apprezza i viscidi atteggiamenti di lui. Onesimo continua a fare pubblicità al loro bidet nella speranza di portarsi a casa qualche quattrino... Ed intanto Fe riceve un'offerta di lavoro da un uomo molto facoltoso: accettare oppure no? L'indecisione regna sovrana! Gli amici di Puente Viejo vi aspettano stasera per nuove ed emozionanti avventure direttamente nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

