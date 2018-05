LUDOVICA CARAMIS/ Un figlio con il marito Destro? (La Corrida di Carlo Conti)

Ludovica Caramis, la valletta di Carlo Conti a La Corrida, non pensa solo alla carriera, ma sogna anche un figlio con il marito, il calciatore Mattia Destro.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ludovica Caramis

Bellissima, con un fisico mozzafiato e tanti progetti per il futuro. Ludovica Caramis, dopo essere stata per anni una delle professoresse de L’Eredità, è tornata in tv accanto a Carlo Conti con cui aveva già lavorato del game show preserale di Raiuno. Ammirata dagli uomini e molto apprezzata dalle donne per la sua eleganza e semplicità, Ludovica Caramis ha conquistato anche il pubblico de La Corrida, decisamente diverso da quello dell’Eredità. Per la Caramis, la chiamata di Carlo Conti, è stata una grande occasione che ha deciso di accettare al volo. Ludovica Caramis sogna un futuro nel mondo della televisione e La Corrida rappresenta l’occasione giusta per sfoggiare tutte le sue doti sperando di poter avere, nella prossima stagione televisiva, ancora più spazio. Nella vita di Ludovica, però, non c’è solo la carriera. La valletta di Carlo Conti, infatti, è anche una donna felicemente sposata e in futuro potrebbe arrivare anche un figlio.

LUDOVICA CARAMIS E IL SOGNO DI UN FIGLIO

Ludovica Caramis vive una bellissima storia d’amore con Mattia Destro che ha sposato il 1° settembre 2014 ad Ascoli Piceno dopo due anni di fidanzamento. Quello di Ludovica e Mattia è un grande amore che non è stato ancora coronato dalla nascita di un figlio. La prossima tappa della vita della Caramis potrebbe essere proprio la maternità. In attesa di un figlio tutto suo, Ludovica Caramis sta facendo le prove con la piccola Emma, figlia dell’amica Francesca Fichera. Il prossimo anno, dunque, Ludovica Caramis diventerà finalmente mamma coronando nel migliore dei modi il suo amore con Mattia Destro? I fans sperano presto di vederla mamma, sicuri che con il pancione sarà ancora più bello.

