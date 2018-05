La Corrida, Carlo Conti/ Anticipazioni quarta puntata: si diverte con i dilettanti allo sbaraglio (4 maggio)

La Corrida di Carlo Conti quarta puntata: tornano le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Chi sarà il vincitore? Il pubblico protagonista tra balli e vallette improvvisate.

04 maggio 2018 Valentina Gambino

La Corrida, tornano i dilettanti allo sbaraglio

Anche questa sera torna sulla prima rete di Casa Rai, il quarto appuntamento con La Corrida condotta da Carlo Conti che, in perfetto stile Corrado ne ha lasciato intatto il suo genuino contenuto. Dalle 21.25 circa, si apriranno le porte ai dilettanti allo sbaraglio alle prese con le loro divertenti esibizioni. Con il conduttore toscano troveremo sul palcoscenico anche la valletta Ludovica Caramis e l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. La trasmissione ha mantenuto la sua promessa nei confronti dello show originale ed ha conservato inalterato un format ideato 50 anni fa da Corrado e del fratello Riccardo Mantoni. “Sono anni che Carlo desiderava fare “La Corrida”, ma i diritti non erano liberi. Appena è stato possibile ne abbiamo parlato, anche con gli amici di Magnolia (la casa di produzione, ndr), ed è nata questa collaborazione”, ha raccontato a Sorrisi Marina Donato, oltre che curatrice, autrice e produttrice del programma, era anche la moglie dell’amatissimo conduttore, Corrado Mantoni, sposato nel 1996 dopo 23 anni di convivenza.

La Corrida, tornano i dilettanti allo sbaraglio con la quarta puntata

La Corrida torna su Rai1 ancora una volta regalando al pubblico tanto divertimento, ironia e la capacità di non prendersi mai sul serio. Carlo Conti nel corso del nuovo appuntamento sceglierà tra il pubblico una serie di protagonisti che a fine serata si esibiranno per lo spettacolo di danza. Nel contempo, ad inizio serata sceglierà anche il/la valletto/a da affiancare a Ludovica per il resto della puntata. Tra balli, canti, imitazioni, acrobazie, magie, poesie, una serie di esibizioni fuori del comune preparate da concorrenti che non sono professionisti dello spettacolo, conquistare il pubblico non sarà facile. Il pubblico infatti in perfetto stile “dilettanti allo sbaraglio”, dovrà giudicare i protagonisti mostrando disappunto oppure approvazione non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Al termine delle esibizioni, i protagonisti più applauditi verranno nuovamente sottoposti al giudizio del pubblico decretando il vincitore finale che tornerà a casa con una targa ricordo. L’appuntamento con la quarta puntata de La Corrida è quindi rinnovato per stasera, venerdì 4 maggio nella prima serata di Rai1.

