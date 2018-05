La Vita in diretta/ Anticipazioni 4 maggio: Marco Liorni e Francesca Fialdini tra interviste e attualità

Questo pomeriggio, venerdì 4 maggio 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

04 maggio 2018 Anna Montesano

La vita in diretta, Fialdini e Liorni

Torna anche oggi l'appuntamento con La Vita in diretta, in onda a partore dalle 15.15 su Rai Uno con la conduzione di Marco Liorni e Francesca Fialdini. Lo show tratta di attualità, cronaca e grandi eventi in tempo reale. L'Italia e il mondo raccontati attraverso le nostre dirette e i nostri servizi di approfondimento. In attesa di scoprire quali saranno gli argomenti trattati in questa puntata e gli ospiti in studio, ricordiamo che nella puntata in onda ieri, La Vita in diretta ha registrato nella prima parte 1.269.000, 10.9% e nella seconda 1.678.000, 14.1%. Ha particolarmente colpito, nelle ultime puntate, l'intervista fatta a Carolyn Smith, che ha parlato del suo tumore dando anche grande forza a chi, come lei, sta combattendo questa difficile malattia.

Le prime novità della prossima edizione

Intanto, mentre la stagione televisiva 2017-2018 non è ancora giunta al termine, già si inizia a parlare della prossima. Iniziano infatti a delinearsi i palinsesti televisivi della prossima stagione, quella 2018-2019. La stagione che partirà a settembre, e soprattutto in casa Rai, vedrà tantissime novità nel palinsesto dal daytime. Una delle novità principali riguarderà proprio la nuova edizione de La Vita in Diretta, che pare essere pronta al cambio di conduzione, almeno per la parte maschile. Potrebbe infatti dire addio Marco Liorni, sostituito da Tberio Timperi. Secondo TvBlog, inoltre, questa edizione avrà una durata più breve rispetto alle precedenti e la prossima avrà in nuovo studio e una nuova impostazione.

© Riproduzione Riservata.