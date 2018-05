Linda Lorenzi/ L'ex valletta di Corrado: "Ho lasciato la tv per non scendere a compromessi"

Linda Lorenzi, l'ex valletta di Corrado, Gerry Scotti e Predolin racconta al settimanale Spy i motivi che l'hanno spinta a lasciare la televisione per condurre una vita normale.

Linda Lorenzi è stata la storica valletta di Corrado nella trasmissione Il pranzo è servito. Nel corso della sua carriera televisiva, Linda Lorenzi ha lavorato anche nelle trasmissioni Il Gioco delle Coppie, Festivalbar affiancando Gerry Scotti, Marco Predolin, Cesare Cadeo e Umberto Smaila. Bellissima, amata sia dalle donne che dagli uomini, Linda Lorenzi diventò molto popolare, ma nel 1992, fece perdere le proprie tracce. L’ex valletta, infatti, ha deciso di lasciare la televisione nel suo momento di maggiore popolarità. Ai microfoni del settimanale Spy, Linda Lorenzi ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a lasciare la televisione e a spegnere totalmente le luci dei riflettori sulla sua carriera. A darle la grande occasione era stato Corrado: “Avevo talmente tanta soggezione si lui che non sono mai stata me stessa. Avrei potuto scherzare, ridere di più, essere me stessa. Invece per Corrado rappresentava il massimo al quale io potessi aspirare e, all’epoca, dire una battuta in più, poteva sembrare una mancanza di rispetto”. Anche Colpo grosso, il programma che conduceva Umberto Smaila, le aveva dato grande popolarità ma la sua scelta fece torcere il naso ai perbenisti. Ad un certo punto, la televisione non le ha più dato gioia decidendo così di lasciarla.

CHI E’ OGGI LINDA LORENZI

Chi è oggi Linda Lorenzi, nome d’arte di Anna Chetta? “Oggi sono una donna normale che rischiava di essere messa da parte dal suo alter ego televisivo. Da quando ho deciso di lasciare il mondo della televisione ho guadagnato una libertà che prima non avevo”, ha spiegato a Spy. Dopo l’addio alla tv, Linda Lorenzi ha lavorato come commerciante. Poi, insieme al marito, ha aperto un ristorante a Ibiza. Quando la concorrenza è diventata alta è tornata in Italia. Oggi vive ad Alessandria. Dopo essersi occupata anche di antiquariato, ha deciso di non lavorare più per occuparsi dei genitori. Oggi è una donna serena e non ha alcun rimpianto di aver lasciato la televisione. “Abbandonare quel mondo è stata una scelta ponderata, non ho mai avuto ripensamenti. Mi hanno invitato in alcuni salotti televisivi, ma non mi interessano. Non sono in depressione, non dormo sotto i ponti e non sono fallita. Oggi vivo una vita normale”, ha spiegato a Spy.

