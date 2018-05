Lodo Guenzi nuovo giudice di X Factor 12?/ Contattati anche Asia Argento e Mika: le ultime indiscrezioni

Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale sarà il nuovo giudice di X Factor 12? Contattati anche Asia Argento e Mika: le ultime indiscrezioni in attesa del talent show.

04 maggio 2018 Valentina Gambino

Lodo Guenzi a X Factor? Non sarà il solo…

Lodo Guenzi nuovo giudice di X Factor 12? Il frontman de Lo Stato Sociale, potrebbe entrare a far parte del talent show in onda su SkyUno, alla ricerca del talento. L'indiscrezione arriva dal portale di musica AllMusicItalia: "Il nome, inaspettato ma perfettamente in linea con le scelte un po’ indie degli ultimi anni nel programma, che vi sganciamo oggi è quello di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (oltre che presentatore del Concertone del Primo Maggio 2018). Nel suo caso sarebbe in corso una seria trattativa in queste settimane, trattativa che potremo capire solo prossimamente se riuscirà ad andare in porto", si legge. Il giovane musicista intervistato da Blogo inoltre, alla domanda se farebbe o meno un talent show ha risposto: "Sì, alla grande, ma sì!”. Attualmente le uniche certezze del programma risiedono nella conferma di Fedez e Mara Maionchi. Confermato l’abbandono da parte di Manuel Agnelli e Levante (a bordo per un solo anno). Tra gli altri probabili contatti è emerso anche il nome di Emma Marrone che, dopo la lunga esperienza ad Amici potrebbe sentire il desiderio di cambiare aria.

Lodo Guenzi a X Factor? Non sarà il solo…

Lodo Guenzi a X Factor? Perché no. Tramontata invece, la possibilità di far tornare Morgan: “No, lo escludo nel modo più assoluto. Morgan per tanti anni è stato un bravissimo giudice, ha una grande capacità affabulatoria, una cultura sterminata. C’è stima e amicizia. Ma non tornerà. Non abbiamo gradito alcune esternazioni che ha fatto dopo l’uscita dal programma", ha dichiarato Gabriele Immirzi di Fremantle Media. Tra gli altri nomi emersi negli ultimi tempi anche quello di Ermal Meta (che ha declinato l’invito) e Sfera Ebbasta. In queste ore, anche TvZoom ha lanciato una indiscrezione niente male, eccola a seguire: “Oltre ai nomi che circolano in questi giorni, noi di TvZoom abbiamo scoperto che si sta pensando anche ad Asia Argento e al ritorno di Mika, dopo l’esperienza in Rai con il suo one-man-show Stasera CasaMika. Per l’attrice si tratterebbe ovviamente di un debutto nel talent show canoro di Sky Uno, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle su Rai 1, ma questa volta in veste di giudice e non di concorrente”.

© Riproduzione Riservata.