Massimo Boldi e Christian De Sica nuovo film insieme a Natale/ "Amici come prima": il nuovo cinepanettone

Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme a Natale: "Amici come prima" è il titolo del cinepanettone che segna il ritorno della coppia artistica.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Boldi e Christian De Sica

Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme. La coppia artistica che, per anni, ha regalato risate e divertimento al pubblico, torna ufficialmente a lavorare insieme. I due attori torneranno a recitare in coppia nel prossimo film di Natale per la gioia di tutti i fans che aspettavano da tempo l’annuncio. Il nuovo cinepanettone che segna il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi-De Sica s’intitolerà “Amici come prima” di cui Christian firma anche la regia. La coppia artistica torna dopo tredici anni di assenza. L’ultimo film di Massimo Boldi e Christian De Sica “Natale a Miami” era uscito nel 2005. Negli ultimi mesi, i due avevano mostrato segni di riavvicinamento. Pur avendo percorso strade separate, i due sono sempre stati accostati l’uno all’altro e il ritorno sul grande schermo della famosa coppia ha scatenato l’entusiasmo dei fans.

MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA: UN SODALIZIO VENTENNALE

Massimo Boldi e Christian De Sica avevano deciso di non lavorare più insieme dopo un sodalizio ventennale nel corso del quale hanno portato sul grande schermo tantissimi film di Natale. La collaborazione e l’amicizia di Boldi e De Sica è iniziata con il film «Yuppies- i giovani di successo». Da quel momento, hanno portato a casa grandissimi successi. “Abbiamo scherzato, siamo sempre rimasti amici. Era tutto concordato", aveva dichiarato Boldi a Domenica Live. I due si erano mostrati insieme sui social in occasione della festa di compleanno di Paolo Conticini lo scorso gennaio dimostrando come la loro amicizia non fosse mai finita. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale della coppia artistica e inizia ufficialmente il countdown.

