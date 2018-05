Maurizio Costanzo/ Torna in tv dopo la fine del suo show e a un passo dagli 80 anni (Matrix Chiambretti)

Maurizio Costanzo, il noto giornalista torna in televisione a una settimana dalla fine della nuova stagione del suo show e a pochi mesi dagli 80 anni. (Matrix Chiambretti)

Maurizio Costanzo, Matrix Chiambretti

Ad un passo dallo spegnere 80 candeline, Maurizio Costanzo ha deciso di tirare le somme della sua fortunata carriera e soprattutto dell'amore per Maria De Filippi. La coppia ha festeggerà quest'anno 23 anni di matrimonio, il quarto che ha visto il celebre giornalista al fianco di una donna. Ed è proprio per questo che Costanzo non può fare a meno di provare un grosso rimpianto nel non aver incontrato prima la moglie, colei che ai suoi occhi rappresenta in assoluto l'Amore, quello con la lettera maiuscola e che non si scorda mai. Maurizio Costanzo parteciperà inoltre alla puntata di Matrix Chiambretti di oggi, venerdì 4 maggio 2018, dove verrà intervistato dal conduttore. Il volto noto delle emittente nazionali ha già espresso alcuni suoi pensieri riguardo anche alla vita privata, sottolinea Oggi, come la sua visione malinconica della vita. Un fattore che gli ha permesso di superare la depressione e di combatterla, grazie a quella dose di creatività che gli ha regalato questo particolare modo di percepire la realtà. E per quanto riguarda il suo futuro lavorativo, Costanzo non ha dubbi: non accetterebbe mai di diventare il direttore generale della Rai, anche se non nasconde che si sentirebbe onorato per la proposta.

LA NUOVA AVVENTURA AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

E' trascorsa poco più di una settimana da che Maurizio Costanzo ha chiuso il suo brillante Show su Canale 5, per un'edizione che anche quest'anno ha portato sul palco diverse personalità italiane, appartenenti a molteplici settori. Dalla politica alla comicità, dal gossip alla televisione, le sedie del Maurizio Costanzo Show sono fra le più ambite nel nostro Paese. Il leggendario conduttore e giornalista proseguirà di certo il suo lavoro in tv grazie agli altri programmi che lo vedono, forse unico nel suo campo, al fianco di Mediaset e Rai. Autore di S'è fatta notte della televisione nazionale pubblica, riprenderà presto le redini anche del programma della rete del Biscione, L'Intervista. Una pagina del piccolo schermo che lo vede a tu per tu con diverse personalità, in un'intervista intima e leggera che solo un colosso come Costanzo potrebbe guidare. Ideatore di un contenitore in grado di svelare il lato nascosto dei personali pubblici, fra le ultime interviste di Costanzo non si può che ricordare l'intervento di Maria Rossi, la cabarettista che ha iniziato la propria carriera di successo proprio grazie al programma del conduttore e poi sbarcata a Zelig, prima di finire vittima dell'alcolismo e di un trattamento sanitario obbligatorio. La sua vita verrà raccontata grazie al volto dell'attrice Francesca Inaudi ed al fil Stato di ebrezza, nei cinema italiani dal prossimo 24 maggio.

© Riproduzione Riservata.