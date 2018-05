Meghan Markle e il Principe Harry/ Il matrimonio si avvicina: la lettera choc che potrebbe rovinare tutto

Harry riceve una lettera dal fratello di Meghan Markle. Thomas Markle si scaglia contro il matrimonio reale, mettendo in guardia il Principe: "Non sposare mia sorella!"

Meghan Markle e il Principe Harry

Le nozze reali della corona britannica sono sempre più vicine; come è già noto il principe Harry e, l’ormai ex attrice di Suits, Meghan Markle si sposeranno al Castello di Windsor il prossimo 19 maggio. Tutto ormai deve essere pronto, ma c’è chi ancora tenta di annullare le tanto attese nozze. Questa volta è il fratello della futura nuora della Regina Elisabetta, Thomas Markle Jr, che dedica al magazine In Touch una lettera al Principe Harry. Una lettera di congratulazioni, di felicitazioni, potreste pensare. Ma i dissapori all’interno della famiglia Markle vanno oltre, persino alle nozze reali. Sarà forse geloso il caro fratello della bellissima Meghan? Geloso o no, Thomas Markle è furioso e tenta fino all’ultimo di allontanare i riflettori dalla sorella. Noto però che Meghan Markle non abbia buoni rapporti con la sua intera famiglia, l’unica invitata alle nozze è infatti la madre (da anni divorziata con il padre della Markle), Doria Radlan, insegnante di yoga. Thomas Markle non è l’unico della famiglia a tentare di sabotare le nozze reali, contraria è anche la sorellastra Samantha che in più episodi ha definito Meghan un’arrampicatrice sociale. Sembra che la futura sposa più che temere la Regina debba difendersi dalla propria famiglia.

La lettera di Thomas Markle: “Mia sorella sta recitando la parte più importante della sua vita”

“Non sposare mia sorella”, firmato Thomas Markle. Questo è il messaggio principale che il fratello di Meghan ha voluto far arrivare al principe Harry attraverso i tabloid inglesi. Il cinquantunenne descrive la sorella come una donna cinica, superficiale e presuntuosa e insinua che starebbe recitando la parte migliore di sempre, prendendo in giro la Corona e Harry. Una parte che lo stesso Thomas definisce di serie C. L’uomo è evidente provi un grande rancore verso la sorella accusandola di egoismo per aver abbandonato il padre, pieno di debiti, in Messico per intraprendere la carriera da attrice. Thomas usa la scusa del padre per metterla in cattiva luce: “Un padre dovrebbe accompagnare la propria figlia all’altare, il nostro non ha neanche ricevuto l’invito alle nozze”. Descrivendo tali comportamenti il fratello della Markle vorrebbe mettere in guardia il Principe, “Non è mai troppo tardi, non è la donna per te”, ma forse non sa che, come in tutte le storie d’amore, c’è un momento di condivisione di vita passata e se Harry ha deciso di portare Meghan al cospetto della nonna, la Regina d’Inghilterra, significa che anche gli screzi della famiglia Markle erano ben risaputi.

