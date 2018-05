Monica Bellucci, guai con il Fisco in Francia/ Ultime notizie: conti segreti e una società offshore

Monica Bellucci, guai con il Fisco in Francia: conti segreti in Svizzera e una società offshore alle Isole Vergini. Il Tribunale federale elvetico decide di collaborare

04 maggio 2018 Silvana Palazzo

Monica Bellucci, guai con il Fisco in Francia

Monica Bellucci nei guai in Francia: l'attrice italiana sarebbe accusata di non aver dichiarato due conti e una cassetta di sicurezza in una banca svizzera. La notizia è stata lanciata dalla Tribune de Geneve, secondo cui la Bellucci sarebbe anche titolare di una società offshore alle Isole Vergini che gestisce i suoi soldi nella Confederazione elvetica. La notizia trova conferma nell'annuncio del Tribunale federale svizzero: il Ministero delle Finanze francese ha chiesto una rogatoria alla Svizzera, che si mette a disposizione della Francia al fine di fare chiarezza sulla vicenda. La Bellucci era già finita sotto inchiesta per aver dichiarato al Fisco francese una residenza nel Regno Unito quando era ancora sposata con Vincent Cassel. Secondo Parigi la residenza oltremanica era fittizia perché l'attrice nel periodo sotto indagine, quindi tra il 2011 e il 2013, avrebbe vissuto invece nella Capitale. Monica Bellucci «non ha nascosto nulla al fisco francese, non essendo residente in Francia, nel periodo oggetto d'indagine»: lo ha dichiarato Marc Vaslin, l'avvocato parigino dell'attrice italiana, come riportato dal Corriere del Ticino.

MONICA BELLUCCI, HA ELUSO LE TASSE IN FRANCIA?

Monica Bellucci, che da anni vive a Parigi, è sospettata di aver eluso le tasse in Francia tra il 2011 e il 2013. Per le autorità tributarie parigine, l'attrice avrebbe prima spostato in modo fittizio la sua residenza fiscale a Londra e poi nascosto parte del denaro guadagnato in Francia su conti correnti svizzeri e lussemburghesi. Il Tribunale federale elvetico a metà aprile ha approvato in appello la trasmissione alle autorità fiscali francesi di informazioni bancarie sulle attività in Svizzera della Bellucci. Secondo le indagini condotte dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'attrice detiene diversi conti correnti in una banca svizzera e parte di questi depositi sarebbero stati schermati attraverso una società domiciliata nelle Isole Vergini Britanniche. I controlli fiscali sono partiti in Francia nel 2014: due anni dopo l'attrice ha fatto appello ai tribunali svizzeri per opporsi alla trasmissione delle sue informazioni bancarie Oltralpe. All'epoca la Bellucci ebbe ragione, ma il mese scorso la decisione è stata ribaltata in appello, quindi - come riportato dal Corriere della Sera - presto il Fisco conoscerà le somme esatte presenti sui conti correnti svizzeri dell'attrice.

