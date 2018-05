Monica Sarnelli, Un posto al sole/ Chi è l’interprete della sigla? “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!”

04 maggio 2018 Valentina Gambino

Monica Sarnelli, la cantante di Un posto al sole

Monica Sarnelli è nota soprattutto per la sigla di Un posto al sole, la telenovela made in Italy in onda ogni giorno sulla terza rete di Casa Rai. La cantante e attrice ospite de La Vita in diretta, ha festeggiato anche i 20 anni di messa in onda della telenovela girata a Napoli che da anni appassiona gli estimatori. La sua carriera si è aperta intorno ai 12 anni quando ha partecipato ai primi concorsi per voci nuove. Nel 1981 la EMI le ha fatto incidere il suo primo disco, un 45 giri contenente al suo interno la canzone dal titolo “Amo”. Andrea Lo Vecchio anche autore del singolo, ne ha curato la sua produzione artistica presentandole alla grande Mina. Successivamente inizia anche la sua carriera come corista lavorando con: Little Tony, Gianni Bella, Wess, Dario Baldambembo, Gino Paoli, Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Edoardo Bennato, Gigi D’Alessio. Nel 1992 ricomincia la sua carriera solista cantando nuovamente nei locali con la sua band e presentando un repertorio variegato e pubblicando (nel 1993) il primo album dal titolo “Plays”.

Classe 1996, Monica Sarnelli nonostante la discreta carriera in ambito musicale è prettamente conosciuta per la sigla di Un posto al sole. Ospite durante La Vita in Diretta con Francesca Fialdini, la donna ha esordito cantando la famosa canzone della soap opera. “Quando ho cantato questa canzone per la prima volta il mio primo figlio era ancora in pancia…”. La cantante racconta di avere due figli (Ciro e Francesca) e la più piccola soffre per il lavoro della mamma sempre in giro per lavoro: “Francesca è molto brava e ne approfitto per salutarli! Mio figlio Ciro è molto portato per la musica e la più piccola è proprio cantante, uguale a me proprio… ha anche fatto parte del coro del San Carlo”. Come è nata la collaborazione con la soap? L’autore delle musiche l’ha chiamata per collaborare e poi hanno scelto la sua sigla: “È una soddisfazione incredibile… la Rai di Napoli oggi è viva grazie a Un posto al sole!”. Il 21 ottobre 1996 la prima puntata di Un posto al sole che a breve festeggerà le 5000 puntate.

