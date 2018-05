PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 4 maggio 2018 a LatteMiele: Ariete nervoso, Cancro momento difficile

Oroscopo di Paolo Fox, oggi venerdì 4 maggio 2018, previsioni segno per segno: Ariete nervoso, Cancro irascibile momento non facile da superare, tutti gli altri segni?

04 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 4 MAGGIO 2018

Ora andiamo a vedere molto da vicino l'oroscopo segno per segno, partiamo da Ariete e Sagittario. Ariete: oggi e domani il segno sarà molto agitato e nervoso. Una forte agitazione pervade. Se da un lato è un problema dall'altro in questo momento si può utilizzare questa energia per primeggiare e imporsi. L'aspetto più complicato da salvaguardare in questo momento è l'attività lavorativa. Non è facile per coloro che negli ultimi anni hanno avuto delle problematiche. E' il caso di vivere le cose giorno per giorno. Si possono fare dei progetti a lunga scadenza ma questi si presenteranno dall'estate. L'amore può tornare protagonista. Chi si è allontanato dal partner ha l'opportunità di riprendere in mano i propri sentimenti. Sagittario: questo weekend alimenta la voglia d'amare. Si è davvero ottimisti dal punto di vista lavorativo, anche se per altri aspetti invece apparite in difficoltà nei confronti del sentimento d'amore per qualcuno. Se l'amore è messo in discussione, bisogna cercare di stare lontani dai tradimenti.

CANCRO NERVOSO NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo completamente pagina andando ad analizzare i segni che si possono considerare né carne né pesce. Il segno del Cancro si sente in un momento di grande nervosismo, infatti è irascibile e non riesce ad essere tranquillo nella gestione delle emozioni. La Luna sta regalando però una forza che non si deve assolutamente gettare al vento, quindi a volte nonostante il carico di energia sarebbe utile e intelligente rimanere al proprio posto. Buon momento per i Gemelli che vivono l'amore con energia e passione, ma troppo spesso si fingono diciottenni anche se non lo sono. Questo porta a compiere degli errori che possono portare a scottarsi e non poco. A volte essere razionali anche dal punto di vista sentimentale potrebbe regalare delle ottime possibilità in vista del futuro. Sicuramente ci sono dei momenti complicati, nonostante questi è un momento in cui non mancano le risposte. Presto potrebbe arrivare il momento di prendere una decisione, ma non bisogna assolutamente avere la fretta di farlo.

ARIETE NERVOSO, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 4 maggio 2018, parte dai top e i flop andando a leggere quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Come ogni giorno il noto astrologo ha tenuto il suo consueto spazio Latte e Stelle. Il segno dell'Ariete è nervoso, non riesce a gestire la situazione con tranquillità. L'agitazione che pervade sicuramente pone dei limiti sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale. È un momento di grandissima forza per il segno del Capricorno che dopo un momento complicato e difficile riesce finalmente a tirare su la testa. Il weekend regalerà ulteriori soddisfazioni. Momento interessante dal punto di vista dei sentimenti anche per quanto riguarda l'Acquario che non deve assolutamente dimenticare il buon tracciato percorso da Venere che sta regalando delle soddisfazioni non da poco. Non bisogna pero fare dei passi troppo affrettati, per esempio il matrimonio è una scelta da ponderare bene e non da fare sulle ali dell'entusiasmo.

