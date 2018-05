PASSENGER 57 - TERRORE AD ALTA QUOTA/ Su Iris il film con Wesley Snipes (oggi, 4 maggio 2018)

Passenger 57 - Terrore ad alta quota, il film in onda su Iris oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Wesley Snipes, Bruce Payne e Elizabeth Hurley, alla regia Kevin Hooks. Il dettaglio.

04 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST KEVIN HOOKS

Il film Passenger 57 - Terrore ad alta quota va in onda su Iris oggi, venerdì 4 maggio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola d'azione del 1992 che è stata diretta da Kevin Hooks (Prison break - The final break, Black dog, Inseguiti) e interpretata da Wesley Snipes (Demolition man, New Jack City, la trilogia di Blade), Bruce Payne (Dungeons & dragons, Highlander - Endgame, Getaway - Via di fuga) ed Elizabeth Hurley (Austin Powers - La spia che ci provava, Indiavolato e la serie tv The Royals). Kevin Hooks è principalmente noto al grande pubblico come produttore televisivo, in particolare grazie al serial Prison break, andato in onda per 4 stagioni dal 2005 al 2009. Hooks ha anche diretto Prison break - The final break, film che chiude le trame lasciate in sospeso dall'ultima stagione. Passenger 57 - Terrore ad alta quota, è già stato visionato parecchie volte sui palinsesti televisivi italiani e andrà nuovamente in onda su Iris questa sera alle ore 21.00. Vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PASSENGER 57 - TERRORE AD ALTA QUOTA, LA TRAMA DEL FILM

Charles Rane (Bruce Payne) è un pericoloso terrorista ricercato, accusato di aver compiuto ben 4 attentati ad altrettanti aerei di linea. Quando Rane, esperto della fuga, viene arrestato, il terrorista viene al più presto trasferito per via aerea a Los Angeles, dove sarà processato. Nonostante l'uomo sia immobilizzato e legato riesce comunque ad organizzare l'ennesimo tentativo di fuga, grazie ad un gruppo di complici imbarcati sullo stesso volo. I terroristi dirottano infatti l'aereo di linea su cui l'FBI stava trasportando il pericoloso criminale e prendono il controllo del velivolo. La banda però non ha fatto i conti con John Cutter (Wesley Snipes), un ex agente dei servizi segreti imbarcato per pura coincidenza sullo stesso volo. Quest'ultimo è proprio specializzato nell'antiterrorismo e nella sicurezza aeronautica. Dopo che la moglie è stata uccisa durante una banale rapina, Cutter ha deciso di cambiare vita ed è in volo verso Los Angeles proprio per iniziare un nuovo lavoro. Cutter riuscirà, solo con l'aiuto di un'hostess (Elizabeth Hurley) a creare non pochi problemi ai dirottatori.

