Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti: Barbara D'Urso balla e macina ascolti!

Pomeriggio 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.

04 maggio 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso

Una vita piena e ricca di emozioni e di argomenti proprio come i suoi programmi, Barbara D'Urso anche oggi ha iniziato al meglio la giornata, l'ultima di una settimana davvero al cardiopalma per lei capace di seguire e portare a casa con successo ben tre programmi in diretta. Anche in questo fine settimana farà la sua maratona e messo da parte Pomeriggio 5 avrà modo di dedicarsi a Domenica Live e poi al Grande Fratello che questa volta si sposta nuovamente al martedì per lasciare spazio a Michelle Hunziker e Vuoi Scommettere? Insomma un'altra frenetica giornata è iniziata per lei che, dopo le sue due colazioni, ha deciso di andare a ballare, come fa di consueto, mostrando prima il suo maestro intento in un chacha (taggando anche Ciacci e Todaro, in forza a Ballando con le stelle) e poi le sue gambe stanche e affaticate. Anche oggi è pronta per una nuova diretta di Pomeriggio 5, quali temi saranno trattati?

GLI ASCOLTI DI IERI E I TEMI DI OGGI

Pomeriggio 5 torna in onda oggi, 4 maggio, con ospiti e temi sempre esclusivi e una grande parte dedicata ancora al Grande Fratello che la stessa conduttrice porterà in prima serata martedì prossimo. Come sempre si partirà dalla cronaca per poi passare a temi leggere come il gossip e i reality. Non mancheranno i temi caldi di questi giorni ma anche quelli tanto cari alla D'Urso come la violenza contro le donne, gli anziani e le telecamere negli asili dopo gli ultimi casi di cronaca. Gli ascolti sono sempre al top per il suo programma e anche ieri è riuscito a raggiungere il 20% di share sfiorandolo nella prima parte e superandolo nella seconda. In particolare, Pomeriggio 5 ha registrato a 2.156.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte e a 2.567.000 (20.6%) nella seconda. Come andrà oggi?

