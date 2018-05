Quarto Grado/ Anticipazioni 4 maggio: caso Yara Gambirasio e la morte di Ester Arzuffi

Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 4 maggio, in prima serata su Rete 4: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occupano del caso Yara Gambirasio e della morte di Ester Arzuffi.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di Rete 4 che si occupa dei principali fatti di cronaca nera italiana. Oggi, venerdì 4 maggio, in prima serata, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata dedicata a due casi principali. Torna in primo piano il caso di Yara Gambirasio. Tra pochi mesi arriverà la sentenza della Corte di Cassazione che si pronuncerà sulla colpevolezza di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo. La morte della tredicenne resta uno dei fatti della cronaca nera italiana che ha fatto più discutere l’opinione pubblica. A pochi mesi dalla sentenza della Corte di Cassazione, il caso torna al centro dell’attenzione per la morte di una delle figure chiave della vicenda ovvero quella di Ester Ester Arzuffi, madre dell'unico imputato, morta a 71 anni dopo una lunga malattia. Per dare l’ultimo saluto alla madre, Massimo Bossetti ha ottenuto un permesso che gli ha permesso di partecipare alle esequie.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI: LA MORTE DI ESTER ARZUFFI

Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, è sempre stato certo dell’innocenza del figlio che lui non fosse figlio di Giuseppe Guarinoni nonostante le indagini abbiano detto il contrario. Durante le esequie, Bossetti è salito sul pulpito per salutare la madre e per pronunciare, secondo quanto chi ha riferito chi ha partecipato al funerale un breve ma sentito e significativo ringraziamento. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripercorrono la vicenda nella puntata odierna di Quarto Grado insieme ai propri ospiti. Massimo Bossetti sarà condannato anche dalla Corte di Cassazione? C’è ancora qualcosa di non detto e di non scoperto nella triste vicenda che ha portato alla morte della piccola Yara Gambirasio?

