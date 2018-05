SANDRO PICCININI / L'addio al Bernabeu: "Porterò dentro le emozioni che questo stadio mi ha regalato"

Sandro Piccinini, in un post il suo addio alla Champions League, che dal prossimo anno lascerà Mediaset per approdare sulle piattaforme di Sky. Quale sarà il futuro del noto giornalista?

04 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Sandro Piccinini

Dopo oltre vent'anni da protagonista nelle telecronache calcistiche, in cui è stato il pioniere di un linguaggio che ha cambiato il modo di raccontare il calcio, Sandro Piccinini si prepara a dire addio alle telecronache della Champions League, che dalla prossima stagione lascerà le piattaforme di Mediaset. A confermarlo è stato proprio lui in un tweet pubblicato dopo la cronaca di Real Madrid-Bayern Monaco, con il quale ha reso noto a tutti i suoi followers il suo addio dal sapore malinconico. "Ora che ci penso, a cena finita, è stato l’addio al Bernabeu. Mai partite banali qui. 50? 60? Non ho tenuto il conto, ma le emozioni che mi ha regalato questo stadio me le porterò dentro per sempre. In bocca al lupo alla Roma e poi tutti a Kiev. W la Champions". Alla notizia sulla presunta ultima telecronaca al Bernabeu, si aggiungono le voci che il noto giornalista potrebbe lasciare Mediaset per approdare a nuovi lidi e, secondo voci di corridoio, per lui potrebbero ben presto aprirsi le porte di Sky.

IL PASSAGGIO A SKY, SOLO VOCI DI CORRIDOIO?

Dopo aver detto addio al Bernabeu, Sandro Piccinini si prepara alla nuova avventura professionale, che così come anticipato in un tweet condiviso qualche settimana fa, lo vedrà impegnato nella telecronaca dei mondiali in Russia che Mediaset trasmetterà in esclusiva: "ho raggiunto l’accordo con Mediaset e che dunque sarò in Russia per i mondiali... Naturalmente in esclusiva universale", si legge in un cinguettio postato lo scorso 19 marzo. Inoltre, si vocifera che il noto giornalista porrebbe ben presto firmare con i canali Sky, dove potrebbe prendere le redini della telecronaca della Champions League, dal prossimo anno in esclusiva sulla nota piattaforma. Tuttavia, non ci sono ancora conferme sul suo futuro sulle reti a pagamento, né sul ruolo che potrebbe ricoprire su altri canali; di conseguenza sono in molti a ipotizzare un addio alle telecronache, un congedo che se fosse confermato segnerebbe la fine di un'era che ha dato vita a numerosi tormentoni calcistici, oggi diventati una consuetudine nel linguaggio comune.

