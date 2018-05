STEFANIA PEZZOPANE / “I messaggi di Simone Coccia a Lucia Bramieri? Ho riso” (Matrix Chiambretti)

Stefania Pezzopane sarà tra gli ospiti di Piero Chiambretti nell'appuntamento di questa sera, venerdì 4 maggio, di Matrix Chiambretti. Si parlerà della sua relazione con Simone Coccia.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia

Questa sera, venerdì 4 maggio, in seconda serata su Canale 5 l’onorevole Stefania Pezzopane sarà tra i protagonisti del nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”. La Pezzopane sarà protagonista di un faccia a faccia sulla sua relazione sentimentale con Simone Coccia Colaiuta, concorrente del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista è recentemente finito al centro del gossip del Grande Fratello 15 a causa di alcuni vecchi messaggi inviati nottetempo a Lucia Bramieri, Stefania Pezzopane non ha intenzione di lasciarsi coinvolgere dal ciclone mediatico e, in un'intervista realizzata da Mariapia Reale per Diva e Donna, ha rivelato di aver reagito alla vicenda "con due grandi risate": "Ai tempi, Lucia Bramieri aveva rilasciato già interviste su questi messaggi - ha ammesso l'Onorevole - ma io non intendo far condizionare la mia vita né da pettegolezzi né da giudizi degli altri". Con le sue parole, la Pezzopane ha inoltre sottolineato che negli ultimi tempi lei e il suo attuale compagno sono finiti al centro dell'attenzione mediatica diverse volte, ma che molto spesso, quando si parla della loro relazione, alcune persone danno vita a delle "storie costruite ad arte" semplicemente perché attratte dalla visibilità.

"Simone è istintivo, ma è un punto di riferimento per gli amici più cari"

Quali sono i principali pregi di Simone Coccia Colaiuta? A svelarli è la sua compagna, l'Onorevole Stefania Pezzopane, che in una recente intervista concessa a Diva e Donna ha rivelato punti di forza e difetti dell'uomo alla quale è legata ormai da quattro anni: "È un uomo energico e ha una capacità straordinaria di aiutare le persone sia nel lavoro fisico sia dal lato umano, ascoltando e dando consigli. Molti si rivolgono a lui per conforto: è un punto di riferimento per gli amici più cari". Fra i pregi più interessanti del gieffino, anche l'essere "molto sensibile e generoso, divertente e con una grandissima energia", mentre per quanto riguarda i difetti, Stefania Pezzopane ha evidenziato una natura piuttosto impulsiva: "È istintivo: per difendere me o la sua famiglia reagisce con irruenza". La loro relazione sentimentale, però, nonostante i pronostici procede a gonfie vele ormai da quattro anni: "Siamo una coppia normale con momenti difficili e quelli felici. Stiamo bene insieme, ci divertiamo".

"Gli ho detto: stai attento alle trappole!"

Anche se il suo compagno, Simone Coccia Colaiuta, è uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello 15, Stefania Pezzopane ha ammesso di non seguire con costanza ciò che accade nel reality di Canale 5. A tenerla lontana dal piccolo schermo sono soprattutto le questioni lavorative, anche se, raggiunta da Mariapia Reale per Diva e Donna, ha confermato di non sentire il bisogno di controllare ogni mossa del suo fidanzato: "Siamo due persone libere e autonome. Vivo a Roma quattro giorni alla settimana: io e Simone non passiamo il tempo a controllarci. Siamo spesso in viaggio ognuno per proprio conto". Tuttavia, L'Onorevole Stefania Pezzopane, ha ammesso di avergli dato dei consigli poco prima che varcasse la porta rossa, e di averlo messo in guardia soprattutto nei confronti di una serie di aspetti molto graditi al pubblico dei reality: "Poco prima che partisse per questa avventura gli ho detto: stai attento alle trappole".

