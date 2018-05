STEFANO DE MARTINO / Il ballerino diventa Professore nella prossima edizione di Amici? La nuova indiscrezione

Stefano De Martino sarà Professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.

04 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino potrebbe ricevere una nuova interessante proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, infatti, il ballerino balzato alle cronache proprio per la sua partecipazione ad Amici, nella prossima stagione potrebbe avere un ruolo ben più importante di quello del ballerino professionista. Si legge infatti nelle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti: "Pare che Maria De Filippi sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po' di stanchezza". La tesi, che al momento resta priva di conferme ufficiali, porterebbe l'ex marito di Belen Rodriguez per la prima volta dall'altra parte del banco in qualità di professore, magari al posto di Garrison che, nonostante la lunga collaborazione con Maria De Filippi, sembra essere alla ricerca di nuovi stimoli.

STEFANO DE MARTINO: UN NUOVO RUOLO AD AMICI?

Le novità sono all'ordine del giorno per Stefano De Martino, a poche settimane dalla conclusione de L'Isola dei famosi, nella quale ha vestito i panni dell'inviato. Per cominciare l'avventura in Honduras, il ballerino napoletano ha lasciato Amici (di cui era anche conduttore del daytime) ma sembra che il prossimo anno potrebbe riprendere le redini della fascia quotidiana del talent show. Non solo, le voci di un suo possibile ruolo di Professore si fanno insistenti, a conferma di come De Martino continui ad essere uno degli indiscutibili pupilli di Maria De Filippi (le voci di tensione tra loro, balzate alle cronache lo scorso gennaio sembrano dunque solo un lontano ricordo). Il rinnovo della collaborazione nel programma di Canale 5 potrebbe inoltre permettergli di vedere spesso il figlio Santiago, evitando la lunga separazione in occasione dell'Isola dei famosi e che, per sua stessa ammissione, è stata molto difficile da superare.

