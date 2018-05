Sandra Milo / Lo scherzo infame sul figlio Ciro e il dramma di Azzurra (Le confessioni di Peter Gomez)

Sandra Milo, lo scherzo infame che aveva fatto credere in un incidente del figlio Ciro e la tragica storia della figlia Azzurra morta subito dopo il parto. (Le Confessioni di Peter Gomez)

Sandra Milo, Le confessioni

Sandra Milo ha festeggiato lo scorso mese gli 85 anni d'età e sono tanti gli aneddoti e gli episodi che può raccontare sia per quanto riguarda la sua vita privata sia per la sua carriera. L'attrice ha raccontato in particolare di recente a Domenica Live quale dramma abbia vissuto in occasione del famoso scherzo telefonica con cui le era stato fatto credere che il figlio Ciro avesse avuto un incidente. Un episodio avvenuto negli anni '90 e ancora vivo nei ricordi di tutta la famiglia. Questa sera, venerdì 4 maggio 2018, Sandra Milo si racconterà nel programma La Confessione, in onda sul canale Nove. In particolare racconterà degli attriti vissuti con Virginia Raffaele per via della caricatura fatta dalla comica al Festival di Sanremo di quest'anno e della reazione delle figlie. L'attrice infatti ha scoperto solo in un secondo momento di essere stata un bersaglio dell'artista, ma si è comunque risentita per la volgarità con cui l'ha rappresentata. La Milo sottolinea infatti come preferirebbe che la Raffaele concludesse questi sketch con un'ovazione in grado di rendere omaggio alle donne che ama imitare, un tributo alla loro vita e carriera.

Sandra Milo è ospite nel salotto di @petergomezblog: #LaConfessione, domani alle 23.00. pic.twitter.com/gQHLuPZMvO — NOVE (@nove) 3 maggio 2018

SANDRA MILO, IL DRAMMA DELLA FIGLIA AZZURRA

Sandra Milo non può dimenticare il dramma vissuto in occasione della nascita della figlia Azzurra. Ai suoi occhi una miracolata, dato che pesava solo 700 grammi ed morta subito dopo il parto. Solo grazie all'intervento di una suora ed alle sue preghiere, racconta a Domenica Live, la piccola è riuscita a riprendersi. Un momento straziante che ha comosso il pubblico da casa e che l'attrice aveva già rivelato due anni fa in occasione della morte di Suor Costantina, la religiosa che negli anni '70 ha salvato la sua secondogenita. Non è il solo dramma presente nella vita della Milo, costellata di successi così come di pagine dolorose. Come l'abbandono del padre, dovuto partire per la guerra in Africa nel 1936 e ritornato quando l'attrice era ormai adolescente. E quell'uomo di cui porta il nome, Salvatrice Elena Greco, per la tradizione presente in Sicilia in quegli anni, sottolinea Il Corriere della Sera, è scomparso anche subito dopo aver fatto ritorno in Italia. E a questo dramma si unisce anche la violenza subita negli anni Ottanta, ricorda Panorama, quando un uomo ha abusato di lei. Senza dimenticare anche gli ex violenti, che fra calci, pugni e maltrattamenti non hanno comunque scalfito l'essenza di Sandra Milo e la sua determinazione.

