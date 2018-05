Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne: la dama vuole l'esclusiva

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: la dama di Taranto vuole una relazione esclusiva con il cavaliere, ma lui accetta di conoscere nuove donne...

04 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio e Ursula

Oggi, venerdì 4 maggio, nello studio di Uomini e Donne i riflettori si accendono su Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La dama di Taranto, come antica il sito Isa e Chia, ammette di volere l’esclusiva dal cavaliere: “Mi serve per capire se devo dare il 100%0 in questa storia. Se no faccio anche io un passo indietro”, dice Ursula, come mostra un video di Witty. Sossio però sembra non capire la richiesta della donna e le chiede se è innamorata. Quando Maria De Filippi annuncia che c’è una signora che vuole conoscere il calciatore, Sossio acconsente a farla entrare. Ursula non la prende bene e torna a sedersi nel parterre per poi scappare dietro le quinte. Sossio la segue dietro le quinte, ma chiede alla nuova arrivata di aspettarlo. Cosa succederà? Nei giorni scorsi Ursula Bennardo ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha raccontato perché ha deciso di partecipare al programma di Canale 5: “I miei figli stanno crescendo e ho più tempo da dedicare a me stessa. Trovarsi lì è un’emozione unica”.

Le paure di Ursula

Ursula non ha nascosto di vivere male il desiderio di Sossio di conoscere nuove donne: “Mi trovo in forte difficoltà. Non riesco a esprimere quello che sento. Non ho reagito quando ho saputo della notte passata con l’altra corteggiatrice perché erano solo due settimane che lo frequentavo. In quel momento la sua condotta mi ha lasciata molto perplessa, ma allora non avevo ancora quella forma di attaccamento che provo ora nei suoi confronti”, si legge sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. La dama ha svelato che suo padre ha conosciuto Sossio quando giocava a Taranto: “Mio padre se lo ricorda come un giocatore forte e come un uomo sentimentalmente inaffidabile”. Infine la dama ha dichiarato che se Sossio continuerà a conoscere altre donne, lei farà lo stesso: “Dovrebbe sentire quello che si prova e forse capirebbe”.

