Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi compie 5 anni/ Gli auguri speciali di Carlo Conti a L'Eredità

Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi compie 5 anni: primo compleanno senza il padre e gli auguri speciali di Carlo Conti alla bambina durante la puntata de L'Eredità.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Frizzi e Carlo Conti

Primo compleanno senza il papà per la piccola Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi che, ieri, giovedì 3 maggio, ha compiuto 5 anni. Ancora molto piccola, Stella sta affrontando la scomparsa del padre con l’affetto della mamma, Carlotta Mantovan, che si sta dedicando totalmente a lei. A circondare d’amore la piccola Stella di Fabrizio Frizzi sono anche gli amici del conduttore. Ieri, così, Carlo Conti, grande amico di Frizzi, ha voluto dedicare la puntata de L’Eredità di cui ha preso il comando dopo la scomparsa di Fabrizio, lo scorso 26 marzo, alla bambina. “Questa sarà una puntata speciale che voglio dedicare interamente a una bambina meravigliosa, brava e che si chiama Stella. Auguri di buon compleanno da babbo Carlo e da parte di tutto lo studio de l'Eredità", ha detto Conti che ha condiviso con il pubblico che tanto ha amato Frizzi il giorno speciale di Stella alla quale, sicuramente, la sua mamma e tutti quelli che le vogliono bene, hanno regalato un momento di svago e divertimento.

FABRIZIO FRIZZI, IL GRANDE AMORE PER LA FIGLIA STELLA

Diventato papà in età adulta, Fabrizio Frizzi ha cercato di trascorrere la maggior parte del tempo con la sua bambina, diventata il centro del suo mondo sin dal primo vagito. Durante i mesi della malattia, Frizzi ha preso dalla piccola Stella tutta la forza necessaria per continuare a combattere e a vivere. Dopo il malore dello scorso ottobre, grazie all’amore di Stella e di Carlotta, Frizzi era tornato a condurre una vita normale, conducendo nuovamente L’Eredità. La serenità di Stella è sempre stata la sua priorità e, in una delle ultime interviste rilasciate prima della sua scomparsa, aveva dichiarato di voler continuare a combattere per la figlia. “Lotto per continuare a veder crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento. Non so se mia figlia abbia capito quanto è accaduto, abbiamo cercato di proteggerla, ma so che i bambini capiscono molto più di quanto immaginiamo: ogni giorno giochiamo insieme, è il suo modo di sorreggermi, mi dà l'energia per continuare a combattere", aveva spiegato al Corriere della Sera.

© Riproduzione Riservata.