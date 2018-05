Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi: si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso?

Striscia la Notizia, anticipazioni e servizi di oggi, venerdì 4 maggio 2018: si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? Nuove inchieste con Ficarra e Picone su Canale 5.

04 maggio 2018 Valentina Gambino

Striscia la Notizia, servizi e anticipazioni

Anche questa sera tornano gli irriverenti amici di Striscia la Notizia, a partire dalle 20.30 circa, subito dopo la conclusione del TG5 dell'ora di cena. Dietro il bancone dell'irriverente telegiornale satirico, ritroveremo ancora una volta la coppia di comici siciliani formata da Ficarra e Picone. Di cosa si parlerà? Come sempre gli amici di Striscia cercano di indagare su casi che seguono da tempo, tra malasanità ed inchieste. Spazio poi per il divertimento con i video dal web segnalati dai telespettatori ed anche le rubriche fisse: dai "Nuovi Mostri" a "Spetteguless" e "Fatti e rifatti". Dopo avere indagato molto sull'Isola dei Famosi 13 e lo spinoso caso legato al canna-gate, il TG non si ferma e sta dicendo la sua anche sul Grande Fratello 2018. Con molta probabilità quindi, anche stasera potrebbe esserci una abbondante parentesi dedicata alle evoluzioni "stilistiche" dei concorrenti attuale dentro la Casa più spiata di Cinecittà.

Striscia la Notizia, servizi e anticipazioni

Questa sera Striscia la Notizia manderà in onda anche i retroscena della nuova aggressione ai danni di Luca Abete? L'inviato è stato preso a schiaffi in piazza Mercato a Napoli. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, ha esposto quanto accaduto sulla sua pagina Facebook. A corredo del video del servizio di Abete, Borrelli ha scritto: "Piena solidarietà a Luca Abete che è stato aggredito e schiaffeggiato in piazza Mercato a Napoli mentre era impegnato a preparare uno dei servizi sulla piaga dei parcheggiatori abusivi che andranno in onda nei prossimi giorni nel corso di Striscia la notizia". In questi giorni nel mirino dell'irriverente TG satirico di Antonio Ricci è finita ancora la dottoressa assenteista attualmente non reperibile in Italia perchè lavora a Dubai. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, a tal proposito ha commentato: “È una cosa esecrabile sia dal punto di vista deontologico che in base ad altri ambiti, ma valuterà l’autorità responsabile”.

© Riproduzione Riservata.