Temptation Island Vip 2018/ Simona Ventura conduttrice, le coppie: Luca Onestini e Ivana Mrazova nel cast?

Temptation Island Vip 2018, Simona Ventura conduttrice: tra le coppie in gara ci saranno anche Luca Onestini e Ivana Mrazova? Tutti i rumors sui partecipanti.

04 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Simona Ventura

Temptation Island Vip si farà. Maria De Filippi ha deciso di produrre la versione vip del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia e che, ogni estate, mette alla prova le coppie che trascorrono alcune settimane in un villaggio, alle prese con tentatori e tentatrici. Dopo la versione nip che tornerà in onda tra giugno e luglio, a settembre andrà in onda la prima edizione di Temptation Island Vip 2018. La conduttrice sarà Simona Ventura che, dopo aver fatto da giurata al serale di Amici 2018, tornerà in tv ancora grazie a Maria De Filippi. La formula dell’edizione vip di Temptation Island 2018 sarà uguale a quella dell’edizione nip. Le coppie vivranno per alcune settimane in un villaggio turistiche, ma separate: gli uomini saranno messi alla prova da avvenenti tentatrici mentre le donne da sexy tentatrici cercando di non cadere in tentazione. Al termine delle settimane di permanenza nel villaggio, davanti ad un falò, tutte le coppie decideranno se restare insieme o separarsi.

TEMPTATION ISLAND VIP 2018: LE PROBABILI COPPIE

Quali coppie parteciperanno alla prima edizione di Temptation Island Vip? Nelle scorse ore, i rumors volevano nel cast Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata nella casa del Grande Fratello vip 2017, però, ha già smentito. Secondo il settimanale Nuovo Tv, al format dovrebbero partecipare Luca Onestini e Ivana Mrazova, Jessica Vella e Kevin Ishebabi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Paola Di Benedetto e Francesco Monte, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Su Paola Di Benedetto e Francesco Monte, però, c’è ancora un punto interrogativo. La coppia, infatti, come ha svelato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, sta attraversando un periodo complicato. Per il momento, comunque, si tratta di rumors non ancora confermati. Il cast, probabilmente, verrà svelato solo poche settimane prima dell’inizio del programma.

