The Rain/ La serie apocalittica di Netflix: Simone e Rasmus alla ricerca del padre dopo la pioggia infetta

The Rain/ La serie apocalittica prodotta da Netflix: Simone e Rasmus, i due fratelli alla ricerca del padre dopo la pioggia infetta, ecco di cosa parla.

04 maggio 2018 Valentina Gambino

The Rain, la trama della serie Netflix

The Rain sbarca su Netflix da oggi. La serie danese prodotta dal celebre servizio in streaming è stata creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen, Christian Potalivo. Ma di cosa parla? Si tratta di un racconto fanta-apocalittico il cui motore principale è una pioggia devastante da cui sarà molto difficoltoso riuscire a salvarsi. Nel nuovo progetto da visionare su internet, ci sarà spazio per colpi di scena e una serie di azioni molto serrate che vi lasceranno spesso con il fiato sospeso. La nuova serie potrà essere apprezzata da un pubblico molto variegato anche se, vista l’età dei suoi protagonisti strizza evidentemente l’occhio ad un pubblico molto giovane. Stiamo parlando di una serie ambientata in un ipotetico futuro dove un gruppo di giovani scampati alla pioggia infetta, dovrà riuscire a raggiungere la Scandinavia attraverso un lungo viaggio. Tra i vari sentimenti saranno presentissimi anche l’amore così come la rabbia e la tensione, la ricerca di una convivenza tra il passato, i ricordi e la volontà di dimenticare.

The Rain, la trama della serie Netflix

The Rain presenta una bella fotografia a tratti forse un po’ cupa ma in perfetto stile nordico. Sarà amatissima soprattutto agli under 20, specie se appassionati di zombie. La serie racconta la storia di due fratelli, Simone e Rasmus, costretti per 5 anni a vivere in un rifugio sottochiave per colpa del padre che, dopo averli rinchiusi è scomparso poco prima dell’arrivo di una pioggia misteriosa che ha infettato e ucciso la maggior parte degli abitanti. Una volta terminato il cibo per la sopravvivenza, i due ragazzini decidono di cercare la libertà e la salvezza abbandonando il bunker e solo dopo essere usciti, scopriranno di essere tra i pochi sopravvissuti alla particolare epidemia. Dopo essersi uniti ad un gruppo di ragazzi ancora in vita, intraprenderanno un difficoltoso viaggio alla ricerca di cibo, acqua e nella speranza di ritrovare il padre ancora vivo.

© Riproduzione Riservata.