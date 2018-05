Uomini e Donne/ Gemma e Marco vicini all'addio allo show, Sossio e Ursula dicono basta (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani pronta a lasciare il programma con Marco? Intanto Sossio Aruta chiude con Ursula Bennardo, ma...

04 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Arrivano grosse novità dopo la nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico, infatti, continua a chiedersi se Ursula Bennardo possa essere la donna giusta per Sossio Aruta che, invece, continua a tentennare. Inevitabilmente la dama è riuscita a conquistare un'attenzione che difficilmente il cavaliere concede; ma possa essere lei la dama che riuscirà a schiodarlo dalla sedia di Uomini e Donne? Purtroppo l'ultima registrazione, come svela il Vicolodellenews, porta cattive notizie per chi ci sperava. Sossio ha infatti dichiarato di non essere pronto a prendersi una responsabilità grande come questa, visto che Ursula ha tre figli. Il cavaliere vuole perciò conoscere anche altre dame, ma la Bennardo non ci sta e dichiara di considerarsi single e, come lui, di voler conoscere altri uomini.

GEMMA E MARCO PRONTI A LASCIARE LO STUDIO?

Cosa che Sossio, però, sembra non gradire particolarmente. Per una coppia che si divide, una sembra invece vicina al formarsi. Gemma Galgani continua infatti a frequentare Marco che sembra ormai essere quasi innamorato di lei. Dichiarazioni importanti quelle della nuova fiamma della bionda dama, che ha dichiarato di essere molto attratto da lei. Dal canto suo, Gemma vuole attendere: si spingerà oltre solo quando per lui ci sarà un vero sentimento. Ottime notizie invece per i fan di Riccardo Guarnieri e Ida Platano: il cavaliere ha abbattuto tutti i muri e ha deciso di superare le perplessità e portarsi via Ida, che gli ha detto di si. I due si sono così baciati in studio tra gli applausi di un pubblico festante e felicissimo per loro.

