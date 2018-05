VERONICA SATTI / Bestemmia in diretta al Grande Fratello 2018? La concorrente rischia la squalifica

Veronica Satti bestemmia al Grande Fratello: la figlia di Bobby Solo si lascia sfuggire parole inascoltabili diventate virali sul web. Ora rischia la squalifica?

04 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo

Una nuova tegola potrebbe abbattersi sul Grande Fratello 2018, in un'edizione che già sta dimostrando di avere più di qualche argomento di discussione e critica. Dopo gli atti di bullismo e le forti dichiarazioni che hanno segnato l'esclusione di Daye Bame, un altro concorrente potrebbe essere a rischio eliminazione. La persona in questione è Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo già al centro di diverse dichiarazioni relative al suo complicato rapporto con il padre. Sui social network, infatti, è diventato virale un video della diretta dello scorso lunedì (clicca qui per vederlo) nel quale la gieffina si dedica alla ginnastica e si lascia sfuggire una frase inascoltabile. Sebbene ci siano diversi rumori di sottofondo, non sembrano esserci molti dubbi riguardo la bestemmia da lei pronunciata e che potrebbe portare all'esclusione della giovane, come già accaduto qualche mese fa durante il Grande Fratello Vip 2.

Veronica Satti rischia la squalifica: dubbi sulla sua bestemmia

Che Veronica Satti sia una concorrente importante per il Grande Fratello è fatto noto: i telespettatori sognano, infatti, un suo ricongiungimento con il padre Bobby Solo, dopo anni di battagli legali. Eppure una sua frase pronunciata davanti alle telecamere potrebbe causare la sua uscita di scena prima del tempo: la Satti, infatti, si è lasciata sfuggire delle parole che sembrano essere proprio una bestemmia. Anche Filippi Contri la scorsa settimana era stato accusato di avere pronunciato delle parole inascoltabili ma la questione non era stata trattata da Barbara d'Urso nella diretta, già piena di altri argomenti. Quali saranno le conseguenze per Veronica Satti? Se qualche dubbio resta sulle parole di Contri, tutto appare chiaro e limpido in merito alle dichiarazioni della figlia di Bobby Solo che rischia seriamente la sua prematura uscita dal reality. Del resto, la stessa sorte era toccata a Marco Predolin e a Gianluca Impastato, costretti ad abbandonare il Grande Fratello Vip 2 proprio per lo stesso motivo.

