VIVA L'ITALIA/ Su Rai 3 il film con Raoul Bova e Ambra Angiolini (oggi, 4 maggio 2018)

Viva l'Italia, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini e Michele Placido, alla regia Massimiliano Bruno. La trama del film nel dettaglio.

04 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE MICHELE PLACIDO

Il film Viva l'Italia va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 maggio 2018, alle ore 21.10. Una commedia del 2012 che è stata scritta, diretta e interpretata da Massimiliano Bruno (Beata ignoranza, Gli ultimi saranno ultimi, Confusi e felici), sceneggiatore e commediografo qui alla sua seconda prova dietro la macchina da presa. Nel cast anche Raoul Bova (Sotto il sole della Toscana, Alien vs. Predator, Scusa ma ti chiamo amore), Ambra Angiolini (Maldamore, Saturno contro, Ti ricordi di me?), Michele Placido (Vallanzasca Gli angeli del male, Romanzo criminale, Affari d'oro) e Alessandro Gassman (Transporter extreme, Se Dio vuole, Caos calmo). Il film è stato prodotto con il riconoscimento della Commissione per la Cinematografia della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Cultura, che tuttavia non ha erogato nessun finanziamento in supporto della pellicola. Il film Viva l'Italia, viene mandato in onda stasera su Rai 3 alle ore 21.10. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VIVA L'ITALIA, LA TRAMA DEL FILM

Michele Spagnolo (Michele Placido) è il leader politico del partito Viva l'Italia. Il bene del Paese però è l'ultimo elle sue preoccupazioni e grazie alla sua carriera politica è riuscito a sistemare i figli grazie a numerose raccomandazioni. Il primo, Valerio (Alessandro Gassmann) è un pezzo grosso in un'azienda alimentare, ma il suo unico interesse è spiare le stagiste. Il secondo, Riccardo (Raoul Bova), opera nel reparto di geriatria di un ospedale male in arnese, mentre l'ultima figlia, Susanna (Ambra Angiolini), è un'attrice dagli scarsi meriti ma che, grazie alle raccomandazioni, riesce sempre a scavalcare gli altri, rubando le parti ad attori molto più capaci. Mentre è in compagnia di un'amante Michele viene però colpito da un ictus, che gli toglie i freni inibitori. Da quel momento quindi comincia ad essere schiettamente sincero su tutto, fino ad arrivare, ad una convention del suo stesso partito, a definire la sua stessa famiglia un peso. Michele confessa alla moglie di averla tradita centinaia di volte e ai figli di considerarli solo delle palle al piede. Questo trauma però è, per i figli stessi, un'occasione importante. Liberi dalle raccomandazioni e dai favori dovuti al padre dovranno, per la prima volta nella vita, affrontare il mondo contando solo sulle loro effettive capacità.

