Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ/ Il sì in diretta a Pomeriggio 5

Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ: la celebrazione del lieto evento in onda su Pomeriggio 5, tra gli invitati Nozzolino e Malena

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ: ha avuto un seguito la richiesta dell’ex pornodivo gay, oggi professore di Analisi 1 alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma 1: Carlo Masi, vero nome di Ruggero Freddi, aveva chiesto ad inizio febbraio al suo compagno Adam Champ se lo voleva sposare nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, celebre programma in onda su Canale Cinque condotto da Barbara D’Urso. Gustavo, nome d’arte del fidanzato di Ruggero Freddi, ha risposto con un deciso e commosso sì: tra le lacrime, i due hanno festeggiato l’importante decisione presa. I due convoleranno a nozze oggi, venerdì 4 maggio 2018, e a celebrare il lieto evento sarà Vladimir Luxuria: lo stesso Ruggero Freddi aveva espresso il desiderio che fosse l’attivista transgender a presenziare alle nozze e la risposta dell’ex politica è stata affermativa.

VLADIMIR LUXURIA CELEBRA IL MATRIMONIO DI RUGGERO FREDDI E ADAM CHAMP

La storia di Ruggero Freddi ha avuto ampio risalto nel corso degli ultimi mesi, con il prestante pornodivo che ha abbandonato la sua carriera hard per iniziare una nuova avventura: professore universitario alla facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma. Un passato ingombrante, venuto a galla grazie alla curiosità di alcuni suoi studenti, che però ha permesso di dare spazio a una storia interessante e che ha eliminato determinati tabù. Oggi l’ex attore porno convolerà a nozze con il suo fidanzato Adam Champ, con Vladimir Luxuria a celebrare il lieto evento: come riportato da Pomeriggio 5, che seguirà la diretta del matrimonio dopo aver raccontato la storia dei due innamorati, tra gli ospiti ci saranno alcuni volti noti: Malena, attrice porno ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e Francesco Nozzolino, star del web e presenza fissa nel programma condotto da Barbara D’Urso.

© Riproduzione Riservata.