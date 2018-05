Vladimir Luxuria picchiata/ Foto choc di Wladimiro Guadagno dopo il pestaggio in metropolitana....

Quando ancora Vladimir Luxuria non era famosa, un branco di ragazzi l'ha picchiata in metropolitana tra l'indifferenza della gente. Ecco la foto choc postata sui social

04 maggio 2018 Hedda Hopper

Vladimir Luxuria

Proprio nei giorni scorsi abbiamo riportato un drammatico racconto che Vladimir Luxuria, ai tempi Wladimiro Guadagno, ha fatto a Mattino 5. Ospite di Federica Panicucci, parlando di Baye Dame, della violenza ai danni di Aida e della reazione di Barbara D'urso e del Grande Fratello, Luxuria si è detta sconvolta non tanto di quello che è successo e dei modi di Baye Dame, che conosce personalmente, ma di quella degli altri ragazzi della casa che non si sono avvicinati per fermare l'amico, anzi, hanno ballato e cantanto intorno a lui non intervendo. Proprio contro coloro che non sono intervenuti si è schierata l'opinionista che anche sui social parla di quello che è accaduto mostrando la foto choc di quando ancora era un ragazzo con tanto di baffi e capelli lunghi ma in balia del suo cambiamento e del giudizio della gente.

IL MESSAGGIO DI LUXURIA CONTRO IL BRANCO E L'INDIFFERENZA

Erano gli anni '80 quando venne picchiata in metropolitana e all'epoca non solo chi l'ha picchiata l'ha fatta franca ma nessuno è intervenuto ad aiutarla. Nessun uomo o persona presente sulla metropolitana, ad un passo da lui ha cercato di porgergli la mano né durante l'aggressione e né dopo. Tutto è avvenuto nel silenzio più totale mentre facevano finta di controllare l'orario o aspettare la prossima fermata. Lui stesso su Instagram scrive: "Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora... li ho superati entrambi... #bullismo#omofobia #transfobia".

© Riproduzione Riservata.