AKASH KUMAR & VEERA KINNUNEN/ Video, parla lei: "Mi voglio sposare" (Ballando con le stelle)

Video, Akash Kumar & Veera Kinnunen continuano la loro corsa a Ballando con le stelle proiettandosi in una insperata semifinale, dopo il difficile inizio.

05 maggio 2018 Francesco Agostini

Akash Kumar & Veera Kinnunen

A vederli vicini Akash Kumar e Veera Kinnunen sembrano due facce della stessa medaglia. Scuro lui, di chiare origini indiane, biondissima lei, praticamente albina, dagli evidenti tratti svedesi. Una coppia fantastica, appunto, ma solo professionalmente. Solo a Ballando con le stelle. Come alcuni certamente sapranno, infatti, Veera Kinnunen è fidanzata (anzi, trincerata) con il collega Stefano Oradei e i due sembrano ogni giorno di più andare a gonfie vele. Gonfie vele che, invece non è proprio l'espressione adatta alla coppia Akash Kumar - Veera Kinnunen, che in più di un'occasione in questo 2018 sono stati a un passo dall'eliminazione dal programma televisivo. L'affiatamento però è cresciuto nelle ultime puntate e i due sembrano aver finalmente trovato un punto d'incontro. La speranza è che la strana coppia possa dare il meglio di sé nella semifinale. Qui il video della loro performance.

MATRIMONIO IN VISTA

Lo dicevamo in precedenza, tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei c'è un raporto stretto, anzi strettissimo. I due sono cotti l'uno dell'altra già da un bel po' e voci insistenti li davano vicini al grande passo già da parecchio tempo. I rumors poi sono stati confermati dalla bellissima ballerina svedese che sulle pagine del sito internet Gossipetv.com ha confermato che quanto si diceva in giro già da un po' era sostanzialmente vero. Ecco quindi cosa ha detto la Kinnunen: "L'intenzione di sposarci tra me e Stefano c'è ed è ovvio che sia così. Al momento però quello che ci manca è la stabilità, non intesa come rapporto di coppia. Finché non sapremo dove dormiremo domani ci pare azzardato fare un passo del genere, preferiamo aspettare." Un ragionamento saggio quello della ballerina, che preferisce quindi andarci con i piedi di piombo e prendersi il tempo necessario.

UN FENOMENO DEL BALLO

Qui in Italia Veera Kinnunen ha avuto grande fama e riscontro di pubblico ma è innegabile che prima di Ballando con le stelle fosse una perfetta sconosciuta. Perfetta sconosciuta ai più, ma non di certo agli esperti di ballo, disciplina in cui si è sempre distinta fin da giovanissima. La danza per la bella svedese è sempre stata al primo posto ed è dall'età di 7 anni che si impegna alacremente per essere una ballerina di successo. All'età di 19 anni (oggi Veera Kinnunen ne ha 32, è una classe 1986) si trasferì in Australia per partecipare al famoso programma televisivo Burn the Floor. Qui Vera inizia ad entrare nel dorato mondo della danza, fa tante esperienze ed impara 3 diverse lingue che poi le serviranno nel lavoro. Ad oggi Veera è una delle ballerine più quotate in circolazione, nonché una donna felice grazie al suo amore: Stefano Oradei. Cosa volere di più dalla vita? Per il momento, le cose sembrano andare a gonfie vele.

