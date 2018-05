AMICI SERALE 2018/ Ed.17, diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre. Chi saranno i due eliminati?

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Dopo le ultime due puntate nelle quali non è stato eliminato nessun allievo, nel quinto serale di Amici 2018, in onda oggi, sabato 5 maggio, alle 21.10 su canale 5, ci sarà una doppia eliminazione. Diversamente da quanto accaduto finora, ci sarà una doppia sfida a squadre al termine delle quali ci sarà una doppia eliminazione. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli. Ad oggi sono stati eliminati i ballerini Daniele, Filippo e Sephora. Chi rischierà questa sera di tornare a casa? Nella squadra blu ci sono i ballerini Bryan e Lauren e i cantanti Carmen, Einar e Matteo. Nella squadra bianca, invece, abbiamo i ballerini Valentina e Luca e i cantanti Biondo, Irama ed Emma. Chi saranno i due eliminati?

AMICI 2018: GLI OSPITI DEL QUINTO SERALE

Nel quinto serale di Amici 2018, ci saranno Elisa e Arisa. La Toffoli si esibirà durante la prova corale della prima fase. Non ci sarà, invece, Gino Paoli come era stato annunciato. Al suo posto si esibirà il giudice della commissione esterna Ermal Meta che tornerà da Lisbona dove, insieme a Fabrizio Moro, ha cominciato ad assaporare il clima dell’Eurovision Song Contest 2018 dove si esibirà nella finale del 12 maggio con il brano “Non mi avete fatto niente”. Non ci sarà neanche Marco Bocci. Il suo posto verrà preso da Arisa. Salta anche la partecipazione di Nadia Toffa che ha annunciato la sua assenza sui social. Non si sa, invece, se Alessandra Amoroso verrà sostituita. La cantante salentina si è congedata dal pubblico del serale di Amici 17 al termine della quarta puntata. Maria De Filippi, però, non ha ancora annunciato il sostituto. Al suo posto potrebbe così sedersi Elisa come ha fatto Emma nello scorso serale prendendo il posto di Ermal Meta.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BIANCA

Quali saranno i brani e le coreografie che dovranno eseguire gli allievi della squadra bianca? Irama si esibierà sulle note di “Un giorno in più”, “La musica non c’è”, “La leva calcistica” e “Ti ho voluto bene veramente”. Zic eseguirà “Sign of the times”, “Piccola stella senza cielo”, “Talkin’ about the revolution”, “Tutto il resto è noia”. Biondo proporrà i suoi inediti “Beverly” e “4 mura”, poi “Il pescatore” e “Le cose che abbiamo in comune”. Emma infine cercherà di conquistare pubblico e giuria con “Havana”, “Photograph”, “Stay” e “The power of love”. Luca si esibirà su una coreografia di Veronica Peparini sulle note di “Malelingue”, un’altra su “La fine”, un’altra ancora su “Wuthering heights” e una della Peparini su “Sorry” mostrata in video dai professionisti. Valentina, invece, eseguirà la coreografia di Garrison su “Big spender”, quella di Alessandra Celentano su “You and me”, un’altra su “Applause” e una di Garrison su “Guarda che luna”.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BLU

Anche gli allievi della squadra blu hanno preparato per tutta la settimana le esibizioni del quinto serale. Carmen proporrà il suo inedito “La complicità”, poi “Right to be wrong”, “Rehab” e “Nessuno mi può giudicare”. Einar eseguirà “Non c’è”, quindi “Futura”, “Mi sono innamorato di te” e “Difendimi per sempre”. Matteo, invece, si esibirà sulle note di “Con te partirò”, “Leave a light on”, “Zombie” e “Grande amore”. Bryan eseguirà un pezzo di Bill Goodson su “Sex machine”, uno su “Fiamme di Parigi”, un altro della Celentano su “Beethoven sinfonia n. 5” e un “Mix Bruno Mars”. Lauren, invece, eseguirà la coreografia della Peparini su “Sono già solo”, quella di Goodson su “Why don’t you do right” e una di Garrison su “Candyman”. Per Lauren, infine, anche il tango su “Roxanne”.

