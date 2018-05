ARISA/ Sostituirà Marco Bocci al serale di Amici 2018: lite con Simona Ventura o Heather Parisi?

Sarà Arisa a sostituire Marco Bocci nella commissione esterna del serale di Amici 2018 e, in quest'avventura, la cantante ritroverà la sua ex rivale Simona Ventura.

05 maggio 2018

Sarà Arisa a prendere il posto di Marco Bocci, assente nella quinta puntata del serale di Amici 2018 a causa di un lieve malanno stagionale. La nota cantante, di conseguenza, avrà la possibilità di sostituire il divo di Squadra Antimafia in qualità di membro della commissione esterna, affiancando Heather Parisi, Giulia Michelini, Ermal Meta e Alessandra Amoroso. Assieme a lei, anche la compagna di avventure a X- Factor Simona Ventura, alla quale Arisa, nel corso dell'edizione del 2012, si rivolse con un "sei falsa c***!" rimasto celebre negli annali del trash. Dopo le recenti querelle nate fra la Parisi e la Ventura, il pubblico di Amici è già in attesa di scoprire se la presenza di Arisa rispolvererà vecchi conflitti ancora irrisolti, dando vita a nuove polemiche che potrebbero trovare sul palco di Amici il perfetto ring. Nel corso dell'appuntamento in onda questa sera ne vedremo delle belle?

EINAR E ZIC I PREFERITI DI ARISA?

Protagonista fra poche ore nel quinto appuntamento serale, Arisa non è un volto sconosciuto nella scuola di Amici: la celebre cantante, infatti, già qualche settimana fa è stata la protagonista di una breve lezione in compagnia dei ragazzi, ancora non divisi dalla selezione del serale. In quell'occasione, Arisa sottolineò l'importanza di realizzare un percorso emozionale per calarsi all'interno di ogni brano, al fine di diventare interpreti e stabilire con la canzone "una vera e propria relazione". Nel corso del suo intervento, Arisa non poté fare a meno di lodare alcuni aspetti di Einar e altri di Biondo, che oggi sono entrambi protagonisti indiscussi della fase serale di Amici; al primo, in particolare, Arisa disse di amare il suo modo di calarsi nella canzone, mentre del secondo riuscì a sottolineare il suo fascino e l'ampia disinvoltura con la quale era in grado di rivolgersi alle telecamere. Saranno Einar e Biondo i favoriti del nuovo membro della commissione esterna?

