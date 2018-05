AVENGERS - INFINITY WAR / Il cinecomic della Marvel supera i 900 milioni di dollari in soli 10 giorni

Avengers - Infinity War supera in soli 10 giorni i 900 milioni di dollari e si appresta a raggiungere il miliardo nel corso del secondo weekend al botteghino.

05 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Avengers - Marvel

Non c'è limite ai record conquistati al botteghino da Avengers - Infinity War, uscito al cinema lo scorso 25 aprile e già campione di incassi in tutto il mondo. Con gli altri 47,5 milioni di dollari conquistati giovedì, il colossal della Marvel ha infatti raggiunto i 905 milioni di dollari in meno di dieci giorni e potrebbe superare la fatidica cifra del miliardo nel corso del weekend, senza tenere conto dei risultati della Cina, paese in cui il cinecomic uscirà solo a metà maggio. I dati sono sensazionali negli Stati Uniti dove il film giovedì ha raccolto altri 15.5 milioni di dollari, salendo a ben 338 milioni in una sola settimana. Fuori dagli USA, invece, fino ad oggi sono stati incassati al botteghino circa 566 milioni di dollari. Sorprendono a tal proposito i risultati ottenuti in Russia dove Avengers ha venduto più di un milione di biglietti soltanto nel suo giorno di esordio pari a circa 5 milioni di dollari di incasso.

AVENGERS - INFINITY WAR: I RISULTATI IN ITALIA

Anche l'Italia non è rimasta immune dal fascino di Avengers - Infinity War. Fino ad oggi, infatti, il cinecomic della Marvel ha conquistato un incasso pari a 13,6 milioni di euro di cui 549 mila solo nella giornata di venerdì 4 maggio. Il colossal si attesta nettamente sopra gli altri capitoli della saga Avangers e vince, a distanza considerevole, la sfida con gli altri film presenti al cinema nel weekend. Basti considerare che la seconda pellicola classificata, ovvero Solo 2 di Paolo Sorrentino, ha incassato 154 mila euro. Nel frattempo il regista Joe Russo, ospite degli studenti dell'Iowa City High School qualche giorno, ha parlato del finale aperto, lasciando intravedere la possibilità di un nuovo capitolo della saga. Ecco le sue parole: "Alla fine dice che gli è “costato tutto” e questo perché l’unica cosa che amava era Gamora. Ecco perché lo abbiamo messo con lei in quella scena finale. Volevamo ricordare al pubblico che è capace di provare emozioni anche se è un mostro". Sarà questo il punto di partenza per Avengers 4?

