Aida Nizar, Grande Fratello 2018/ Rottura definitiva con Alberto e scontro con Lucia Bramieri

Grande Fratello 2018, tra Aida Nizar e Alberto Mezzetti è rottura definitiva? I due hanno una nuova lite che finisce male. Anche Lucia Bramieri ha da dire la sua...

05 maggio 2018 Anna Montesano

Aida Nizar al Grande Fratello 15

Un vero stravolgimento quello che sta accadendo in questi giorni nella Casa del Grande Fratello 15. Aida Nizar è riuscita ormai ad instaurare un rapporto con quasi tutti i coinquilini, ma proprio con colui che sin dall'inizio si è schierato dalla sua parte, c'è invece un forte allontanamento. Solo poche ore fa, tra Aida e Aberto Mezzetti c'è stata un'altra dura lita. Tutto è accaduto a tarda notte, alla fine di uno scherzo che ha causato dissapori anche tra Tarzan e Luigi Favoloso. Ma è Aida quella più indispettita e arrabbiata con Alberto, memore anche delle belle parole scambiatesi qualche giorno prima. "Tu sei cattivo" ha accusato la spagnola, e di risposta Alberto: "Le cose che dici mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Ma ti senti? Dici cose senza senso! Io per te ero bellissimo, ora invece sono brutto e cattivo".

Lucia Bramieri contro Aida Nizar

Ma Alberto non è l'unico ad aver da ridire con Aida Nizar. Anche Lucia Bramieri ha avuto un nuovo confronto con la spagnola, ricordandole il comportamento avuto giorni prima. “Vorrei che prendessi atto del fatto che la brutta figura l’hai fatta anche tu. - è sbottata la Bramieri - Il Grande Fratello ti ha mandata in nomination, sei stata punita per quello che hai detto, si è capito che non sei stata una persona corretta in quella settimana. Non hanno mandato me in nomination, ma te, come mai?”. Così ha proseguito: “Aida, non ti abbiamo mandato noi in nomination, ma il Gf, lo capisci che e’ un po’ diverso? Pigliane atto, non ti hanno dato un premio, ma una punizione. Non ho voglia di sprecare fiato, il tuo comportamento è stato punito, è un dato di fatto. Ti hanno detto ‘ti sei comportata male e vai in nomination’. Punto”.

