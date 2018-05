Alessandra Amoroso non c'è ad Amici 17/ Nuovo album per la cantante salentina?

Alessandra Amoroso non c'è ad Amici 17: la cantante salentina festeggia dieci anni di carriera e i fans, sempre più numerosi, attendono il nuovo album.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso non c’è nel quinto serale di Amici 17. La cantante salentina, dopo aver rifiutato il ruolo di direttore artistico, ha ceduto alla corte di Maria De Filippi accettando di diventare giudice della commissione esterna. Alessandra Amoroso ha iniziato la sua carriera vincendo Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua carriera non si è più fermata. In dieci anni, la cantante salentina ha portato a casa un successo dopo l’altro conquistando sempre più fans. Come membro della commissione esterna, Alessandra Amoroso si è emozionata, si è divertita e ha rivissuto nuovamente i bei momenti della sua esperienza come allieva. La cantante salentina non si è mai sentita in grado di giudicare i giovani talenti, ma nel ruolo di membro della commissione esterna, avendo meno responsabilità, si è sentita più a suo agio.

ALESSANDRA AMOROSO, PRESTO UN NUOVO ALBUM?

Alessandra Amoroso festeggia dieci anni di carriera. La cantante salentina è ormai un nome importante della musica italiana, ammirata sia dai fans che dagli addetti ai lavori. Dopo il grande successo del suo ultimo album “Vivere a colori” pubblicato il 15 gennaio 2016, i fans aspettano con ansia il nuovo lavoro. La cantante salentina potrebbe così cominciare a lavorare al suo nuovo album nei prossimi mesi. Sempre grata a Maria De Filippi per la possibilità che le ha dato dieci anni fa, la cantante salentina continua ad essere la ragazza semplice e umile che, con una tuta, dieci anni fa, incantò il pubblico di canale 5, con la sua splendida voce che, nel corso degli anni, è diventata sempre più bella e potente.

