Antonino Cannavacciuolo/ Ospite nella quinta puntata di Amici 2018

Antonino Cannavacciuolo ospite ad Amici 2018: il celebre chef e giudice di Masterchef parteciperà al quinto appuntamnto in prima serata con il talent di Maria De Filippi

05 maggio 2018 Fabio Belli

Sarà Antonino Cannavacciuolo uno degli ospiti d'onore della quinta puntata di Amici, il popolare talent show condotto e ideato da Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Uno dei più popolari chef d'Italia, ma anche un giudice di Masterchef, un altro talent di enorme impatto nella cultura popolare italiana. Certo, nel caso di Cannavacciuolo si parla di pentole e fornelli e non di performance canore, di ballo o musicali. Ma sicuramente l'incontro tra la regina della tv italiana e uno degli chef più conosciuti e amati promette picchi di popolarità a livello stagionale. Cannavacciuolo racconterà la sua esperienza di chef e i suoi prossimi progetti, ma come tutti gli ospiti di Amici, darà spazio anche al suo lato più artistico.

PINO DANIELE E I CANTAUTORI NEL CUORE

Antonino Cannavacciuolo infatti, nelle varie interviste rilasciate a giornali, radio e tv, non ha mai fatto mistero di essere un grande appassionato di musica, e di avere punti fermi ben precisi nelle sue preferenze. A partire dalla grande scuola cantautoriale italiana, con Francesco De Gregori e Fabrizio De André nel suo cuore sin da quando era un ragazzo. Anche se la canzone preferita di Cannavacciuolo è senza ombra di dubbio "Sarà" di Pino Daniele, e chissà che non ci sia la possibilità di ascoltarla, interpretata magari da qualche allievo nel talent di Canale 5 che si avvicina a grandi falcate verso la sua conclusione e l'attesissima proclamazione del (o dei) vincitori.

L'ESPERIENZA A "C'E' POSTA PER TE"

Antonino Cannavacciuolo era già stato ospite di Maria De Filippi in un altro cavallo di battaglia televisivo di Canale 5, ovvero "C'è posta per te", che contraddistingue da sempre la stagione invernale per Maria sul lavoro. In quell'occasione, Cannavacciuolo era stato ospite accompagnato da quello che è stato per anni un suo sodale a Masterchef, Carlo Cracco. Cracco che ha poi deciso di abbandonare la trasmissione per dedicarsi completamente ai suoi progetti imprenditoriali, con Cannavacciuolo che è invece rimasto essendo anche stato l'ultimo arrivato in un quartetto che, prima dell'addio di Cracco, comprendeva Joe Bastianich e Bruno Barbieri. La presenza ad Amici servirà magari anche per raccontare qualche aneddoto del talent culinario più amato d'Italia.

