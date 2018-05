Ascolti tv del 4 maggio/ Trionfa La Corrida di Carlo Conti, ancora male Il Segreto

Continua la cavalcata di Carlo Conti e della sua Corrida al venerdì sera mentre Il Segreto fa male in prime time ma rimane alla soglia del 10% di share, ecco i dettagli sugli ascolti tv

05 maggio 2018 Hedda Hopper

Continua la cavalcata di Carlo Conti che continua a vincere nel prime time del venerdì con il revival di un programma storico, La Corrida di Corrado. Il conduttore è tornato in diretta dopo il successo dei suoi programmi dedicati alle canzoni o alle trasformazioni vip, e anche con i suoi concorrenti allo sbaraglio è riuscito a ritagliarsi una fetta importante di pubblico al venerdì sera senza temere rivali. Mediaset sicuramente non fa nemmeno lo sforzo di mettergli contro qualcosa di importante o che potrebbe attirare il pubblico e continua a sacrificare Il Segreto. La soap spagnola tiene alta la testa nel pomeriggio dove raccoglie ogni giorno ben oltre i 20 punti percentuali di share, ma soffre in prima serata. Sono lontani i tempi d'oro delle prime stagioni delle soap visto che adesso Emilia Ulloa e i suoi riescono a segnare poco sotto il 10% di share lasciandosi doppiare dal concorrente diretto di Rai1. Ma come sono andati gli altri programmi sulle altre reti?

OTTIMO ESORDIO DI LETHAL WEAPON 2

Ottimo l'esordio di Lethal Weapon 2 su Italia1. Questo sicuramente è uno dei punti forti degli ascolti del 4 maggio alla luce dell'agguerrita concorrenza di una serata come il venerdì. La serie tv tratta dall'omonimo blockbuster cinematografico, è tornata in onda su Italia1 con i primi tre episodi della seconda stagione con i due detective alle prese con nuovi casi personali e lavorativi. Il primo appuntamento con Lethal Weapon ha tenuto incollati allo schermo oltre 1milione e 300mila spettatori per uno share ben superiore al 6%. Stesso risultato per Quarto Grado su Rete4 e per Viva L'Italia su Rai3. Poco dietro si piazzano, su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso, con 941.000 spettatori pari al 4.2% di share, Propaganda Live che ha registrato 818.000 spettatori con uno share del 4.3% e, sul Nove, Fratelli di Crozza che segna 1.332.000 spettatori con il 5.3%.

